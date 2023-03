Ayuso pone patas arriba el programa de Alsina con su ocurrente definición sobre el final del sanchismo

Tiene claro que los españoles lo van a pasar mal.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, dejó patente este 24 de marzo de 2023 en una entrevista con Carlos Alsina en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) que cuando Pedro Sánchez salga de La Moncloa la situación será inasumible para el próximo presidente que entre a gobernar España.

Para la dirigente del Partido Popular y candidata a revalidar el cargo en la Puerta del Sol, el Gobierno de coalición PSOE-Podemos va a aprovechar los meses que le restan hasta diciembre de 2023 para gastar sin previsión e intentar quedarse en el poder.

Y si no se consigue, recalcó la presidenta madrileña, pues le dejarán un marrón importante al próximo jefe del Ejecutivo español y, lo que es peor, una hipoteca insalvable para todos los españoles:

La verdadera antipolítica está sentada en el Palacio de La Moncloa. Lo que tenemos en el Gobierno es un absoluto desastre que está hipotecando a generaciones futuras con la deuda que ellos no han elegido, donde se están tomando decisiones que están erosionando absolutamente todas las instituciones bajo la estrategia de la carcoma para que no quede una sola donde no hay un agente del PSOE que haga inasumible el Gobierno del señor Feijóo a partir de enero.