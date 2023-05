Joaquín Leguina (PSOE) augura el fracaso electoral de Sánchez por “meterse en la cama” con Bildu y ERC

Pedro Sánchez no logra reconquistar a los socialistas.

Aunque el presidente del Gobierno intentó dar un golpe en la mesa al convocar elecciones generales para el 23 de julio, la estrategia no convence a los históricos del PSOE. Así lo demostró Joaquín Leguina, quien auguró unos nefastos resultados electorales para el líder del Partido Socialista ante Alberto Núñez Feijóo.

Durante su entrevista en ‘Cuatro al día’, el expresidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista reconoció que Sánchez tuvo que poner su renuncia después de conocer los nefastos resultados obtenidos por su partido en las elecciones del 28-M: “Ha sido derrotado, debería retirarse y que se ponga otra persona”.

Metiendo el dedo en la llaga, Leguina reconoció los buenos resultados del PP y tumbó el gran bulo del PSOE sobre el peligro que supone que el partido de Santiago Abascal entre en las instituciones políticas. Algo que, por el contrario, no puede decir sobre los partidos proetarras o separatistas.

“El PP ha quedado bastante bien, dependen en algunos sitios de VOX, pero VOX no es el demonio. No puede ser que uno tenga que meterse en la cama política con gente como Bildu, no son de izquierdas, con separatistas, enemigos de nuestro país, de nuestra democracia. Quieren separarse de España”, sentenció.

Cualquiera menos Sánchez

Leguina cree que hay gente «más que suficiente, mujeres y varones, este hombre se tiene que retirar dignamente porque en las próximas elecciones el PSOE lo tiene fatal». Y añade: «Podría llegar hasta el final, pero ni lo deseaba él ni nadie. La decisión de acortar la legislatura no me parece mal, si me parece mal que siga él porque va a perder y va a llevar al partido peor que está”.

«Cualquier persona normal del PSOE sacaría más votos que Pedro Sánchez, de eso estoy convencido«, ha dicho muy contundente Leguina y ahora solo queda esperar para conocer la decisión que tomará el presidente del Gobierno y su partido de cara a las elecciones generales del próximo 23 de julio.