Antonio Naranjo flipa con los desprecios de Nativel Preciado y Ramón Espinar al acto del 24-S

Están que muerden.

Los representantes políticos y mediáticos de la izquierda no digieren que el PP vaya a poner a reventar el domingo 24 de septiembre de 2023 la plaza de Felipe II, en la capital de España, para protestar contra las dádivas de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont y demás golpistas fugados.

En el programa ‘La Roca’ (laSexta) Antonio Naranjo se quedó a cuadros viendo como tanto Nativel Preciado como Ramón Espinar despreciaron el acto del PP asegurando que no había razones y que no había pruebas de que Sánchez fuera a ser investido con el apoyo de los independentistas de Juntos por Cataluña.

La primera en tomar la palabra por la periodista:

Luego hablamos de quién manda en el PP y quién manda en el PSOE. Pero de momento esto es una protesta precipitada, preventiva, que no se sabe si va exactamente contra la amnistía, contra el Gobierno… No se sabe la naturaleza del acto que va a realizar el Partido Popular en la plaza de Felipe II de Madrid. Yo creo que es un error que le quita fuerza a Feijóo para la investidura, que ya la da por fallida previamente. Para mí es un error precipitado por la decisión de Aznar, aunque digan que lo habían previsto anteriormente, cosa que no es cierta.

Antonio Naranjo salió a la réplica:

Yo creo que se entiende perfectamente y se agradece. El debate en este país no es ya si Feijóo va a conseguir o no la investidura, que parece evidente que no, sino qué precio está dispuesto a pagar Pedro Sánchez para conseguirla. Y lo que sabemos es el precio que ha puesto Puigdemont, que además lo vamos a ver en 48 horas. Este martes el Congreso va a empezar a manejar las lenguas cooficiales, donde nos vamos a gastar un millón de euros en traducir lo que dos diputados se podían entender en español. Pero vamos a ver si además Europa lo aprueba. Sabemos que Puigdemont ha puesto tres condiciones para empezar a hablar y probablemente, para llegar a una investidura, le pondrá una cuarta que sea algo parecido a un referéndum. Lo que no sabemos es si Pedro Sánchez está dispuesto a aceptar todas y cada una de esas exigencias.

Preciado intentó rebatir al periodista de ‘El Debate’:

Por eso digo que es precipitado y la intuición es otra cosa.

Para Naranjo, sin embargo, la cosa estaba bien clara:

Es que es matemática de Barrio Sésamo. Si tú tienes 121 y dices, como ha dicho el señor Sánchez hoy, que prácticamente da por hecha su investidura, solo puede ser gracias a Puigdemont. Y si Puigdemont dice que solo te apoyo con esas condiciones, es normal que le preguntemos al presidente del Gobierno en funciones si está dispuesto a aceptar esas condiciones. Y como no lo quiere explicar, la sociedad civil hace bien en protestar y manifestarse y preguntar si va a aceptar lo que propone Puigdemont.

Ramón Espinar quiso meter cuchara en la discusión:

Es una movilización impesable en el perfil político de Feijóo. Convocar un acto de estas características no es propio de un político moderado. Lo que se va a encontrar Feijóo en esa plaza es pura interna de la derecha y no le va a gustar. Se le va a poner la misma cara que la noche electoral porque va a escuchar lo mismo: ‘Ayuso, Ayuso’ que es lo que va a cantar la militancia del PP. ¿Por qué el PP no asume con normalidad que el resultado de las elecciones es un Congreso de los Diputados complejo? El problema es que el PP no tiene interlocutores porque lleva 20 años de política nacional sectaria.

Naranjo remató al expodemita asegurando que el PP, evidentemente, no tenía nada que hablar con partidos como Juntos por Cataluña que condicionan una investidura a tener la amnistía y el referéndum de independencia.