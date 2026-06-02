Jesús Cintora ‘valida’ que VOX quiera entrar con lanzallamas en TVE: Así corta y manipula unas palabras del diputado Manuel Mariscal

Jesús Cintora dio la razón a Manuel Mariscal.

El presentador de ‘Malas Lenguas‘ (TVE) no tuvo el menor empacho en cortar y manipular unas palabras del diputado de VOX sobre que habría que entrar con lanzallamas en la televisión pública.

El programa conducido por el periodista de Ágreda (Soria) dedicó varios minutos al acto que el partido de Santiago Abascal organizó en el Congreso de los Diputados con varios periodistas, entre ellos Bertrand Ndongo (Periodista Digital).

Todo, por supuesto, para criticar la presencia de esos profesionales de los medios de comunicación que no le hacen la ola al sanchismo.

Aprovechando la llegada de Mariscal a la sede de la Carrera de San Jerónimo, un reportero de Cintora fue a meterle el micro al diputado de VOX para hacerle una pregunta que, a renglón seguido, el presentador cortó por donde le dio la gana.

Precisamente, nuestro compañero Ndongo, cámara en ristre, grabó toda la escena y donde Cintora trató de vender que Mariscal había dicho que había que entrar con lanzallamas a lo bestia, lo cierto es que, viendo la declaración completa, el parlamentario de VOX explica que lo que hay que hacer es acabar con todos los enchufados progres.

Como yo sabía que iban a la manipular las palabras de @MariscalZabala, pues aquí lo tenéis.

Le hacen una pregunta y sacan lo que les ha dado la puta gana pic.twitter.com/TJ4OVMbnM4 pic.twitter.com/W1RA2in7P6 — Bertrand Ndongo (@bertrandmyd) June 1, 2026

Así fue la escena íntegra que Cintora cortó donde a él le interesó para adoctrinar a su parroquia:

Reportero de TVE: «¿Es compatible con decir que hay que entrar con lanzallamas en Televisión Española?»

Manuel Mariscal: «No, para nada, pero si lo estamos diciendo y lo estoy repitiendo. El lanzallamas son para los contratos que se hacen con constructoras privadas. Y VOX lo que quiere precisamente es defender a los trabajadores de RTVE que han entrado en RTVE con unas oposiciones. No, como se está haciendo ahora, que es a dedito a todos los progres que no quieren ni en laSexta, ni quieren tampoco en ‘El País‘. Eso es lo que no queremos».