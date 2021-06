Durísima amenaza de la afición española a la Selección: «Si os arrodilláis ante Suecia, apago la tele»

¿Se arrodillará España en su debut en la Eurocopa instantes antes de que dé comienzo su partido ante Suecia, como han hecho otras selecciones como Inglaterra o Bélgica?

España se mide a los suecos este 14 de junio de 2021 en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Aparte del interés deportivo, una cuestión sobrevuela la concentración del combinado nacional. ¿Sucumbirán los nuestros a las presiones del izquierdismo internacional y mostrarán, rodilla en suelo, su apoyo al movimiento ‘anti-racista’ del Black Lives Matter que surgió tras la muerte de George Floyd?

Una parte de la afición española avisa: «Si lo hacéis, adiós»

Muchos aficionados españoles no desean ver a los nuestros doblando la rodilla ante los suecos antes de iniciar su partido en la Euro 2021. Son muchos los comentarios de españoles que han inundado las redes sociales en las últimas horas avisando a los de Luis Enrique y a la RFEF lo que sucederá como lo hagan:

¿Y para que van a arrodillarse ese poco de payasos? si los españoles lo menos que fueron, fue negreros. Esa es una historia de imperios que destruyeron a España, el Francés, el Inglés y el nortemericano. Bueno , y los portugueses, no por destruir, sino por negreros. — Jose C. Valcarce C. (@jcvcastroXXI) June 14, 2021

Hoy España no solo juega un partido de Eurocopa, juega el que un país entero le siga teniendo respeto o no.Quiero una selección con dignidad, como la tiene Hungría y Polonia. Por los datos no hay que arrodillarse ni pedir perdón. Si os arrodillais adiós #SiSeArrodillanApagaLaTele pic.twitter.com/uOTGknV064 — The Libertarian Wolf 🇪🇦 🐍 (@TheAncapWolf) June 14, 2021

De pronto se me ocurrió que si España hoy hace la estupidez de arrodillarse, podríamos apagar la tele automáticamente un minuto por la muerte cerebral de este país — Carracuki (@carracuki) June 14, 2021

Como en el partido de hoy contra Suecia a la Selección de España se le ocurra arrodillarse en apoyo del movimiento izquierdista Black Lives Matter, cambio de canal y dejo de apoyarla. — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 14, 2021

Si mañana la selección de fútbol se arrodilla con la mamarrachada infecta del #BLM sentiré vergüenza de ser español.#EspañaSuecia — Fray Josepho (@FrayJosepho) June 13, 2021

Croacia, Hungría o Rusia no lo hicieron

No todas las selecciones están secundando este tipo de protesta en sus debuts en el torneo europeo.

Croacia se midió en Wembley contra Inglaterra. Los croatas han cumplido su promesa de no arrodillarse antes del pitido inicial en su enfrentamiento contra Inglaterra. Mientras los jugadores ingleses se arrodillaban, en muestra de apoyo al movimiento ‘Black Lives Matter’ contra el racismo, los croatas permanecían de pie inmóviles.

Los jugadores croatas no se arrodillaron antes del inicio del partido “porque eso no simboliza nada en la lucha antirracista en el país balcánico».

Tampoco lo hicieron los rusos. Y Hungría ya ha adelantado que los suyos no lo harán ante Portugal.

Arrodillarse como gesto de apoyo al Black Lives Matter

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco provocaron el caos en las calles de Estados Unidos hasta tal punto que el entonces presidente, Donald Trump, tuvo que refugiarse en un búnker. Algunas ciudades norteamericanas fueron víctimas del saqueo, el pillaje y el vandalismo. Lo que comenzó como manifestaciones pacíficas de protesta por ese asesinato acabaron sucumbiendo a la sinrazón y la violencia. Sin embargo, numerosos deportistas negros adquirieron la costumbre de hincar la rodilla en el suelo al comienzo de algún evento deportivo como protesta por la violencia policial contra la población negra.

Si los jugadores españoles se arrodillan y asumen así inexistentes culpas para España, la nación que más gloria puede reclamar en el mestizaje, en la prohibición real del racismo y en la promulgación de derechos humanos universales, insultan a España y no merecen ningún respeto. pic.twitter.com/S2qYjAFfXW — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 13, 2021

El antecedente hay que buscarlo en 2016, durante la pretemporada de fútbol americano. Colin Kaepernick, jugador de los San Francisco 49ers, se sentó mientras sonaba el himno nacional americano. Este gesto, que según él mismo comentó pretendía crear conciencia sobre la brutalidad policial y el racismo hacia los afroamericanos, se convirtió en noticia a nivel nacional.

Según crecía el Black Lives Matter tras lo que le sucedió a Floyd, en las movilizaciones por todo Estados Unidos, y cada vez más en Europa, arrodillarse se ha convertido en símbolo de la protesta contra el racismo. El problema es que este movimiento no ha sabido o no ha podido desmarcarse de la violencia que sus manifestantes más radicales han provocado, por lo que es visto con desconfianza por muchos otros. Ahora mismo son muchos los españoles quienes no desean ver a sus jugadores montando este ‘paripé’.