El cobarde argumento del PSC-PSOE para rechazar la propuesta de VOX sobre la bandera de España en Cataluña

Es de traca, pero así queda perfectamente retratada la verdadera intencionalidad del PSOE en Cataluña.

La formación liderada por Salvador Illa, a través de su diputado Cristòfol Gimeno, ha rechazado una proposición de VOX para que sea de obligado cumplimiento que la bandera de España ondee en todas las instituciones públicas, ya sean autonómicas, regionales o locales.

Su argumento, taimado y cobarde a más no poder:

Nuestro rechazo no quiere decir que estemos en contra de que se cumpla la ley, pero entendemos que detrás de esta propuesta hay una voluntad de confrontación, de diferenciar a la sociedad catalana, que ya tiene clara cuál es su posición. Esto es una guerra de banderas. A los socialistas la bandera española en ningún caso nos molesta, nos representa, pero no presentamos propuestas de resolución aquí en la comisión porque el Gobierno tiene que cumplir la ley, es evidente, y si no, ya hay mecanismos legales para que se cumpla.