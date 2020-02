Ábalos se cachondea de las querellas por el ‘Delcygate’: las cintas no se verán jamás

José Luis Ábalos mantiene su estilo ‘chulo’ mientras avanzan lentamente las medidas de carácter judicial su contra. El Ministro de Transportes ha afirmado estar «encantado» con que un juez haya ordenado que AENA conserve los vídeos de vigilancia del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez de la noche en la que ocurrió su encuentro con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. Sin embargo, su tranquilidad no está en el deseo de que se aclare todo lo ocurrido, sino en la confianza en que las imágenes nunca saldrán a la luz.

El hombre de confianza de Pedro Sánchez ha asegurado que le parece «muy bien» que dichas grabaciones se conserven porque no había «ningún interés en que dejen de estar». No obstante, está tranquilo de que nadie las podrá ver. En este sentido, ha recordado que la Ley de protección de datos establece un máximo de treinta días para conservarlas, y no un mínimo, y «ahí siguen», además de asegurar que si por él fuera preferiría que se vieran, porque «se aclararían muchas cosas», pero oportunamente recuerda que la Ley de Protección de Datos impide su visualización.

Fuentes del Gobierno han apuntado, en este sentido, que si el juez hubiera visto algo contra Ábalos se habría inhibido y habría remitido el asunto al Supremo, y eso no ha pasado. José Luis Ábalos ha recalcado que un juez no puede permitir la visualización de estas grabaciones y en este caso sólo ha dicho que se conserven.

Presiones de AENA

La primera cabeza en rodar por el ‘Delcygate’ ha sido la de un vigilante de la empresa de seguridad Ilunion. La firma, del Grupo ONCE, abrió un expediente disciplinario a uno de sus vigilantes de la zona VIP del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez después de que permitiese el acceso de un periodista de OkDiario para tomar imágenes de la zona donde se celebró una parte del polémico encuentro entre la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, el pasado 20 de enero.

Las fuentes de la Dirección de Seguridad de AENA reconocen a Periodista Digital que el ministerio de Transportes impulsó la destitución del trabajador. “Llevan desde el primer día presionando para descubrir a quiénes son los funcionarios detrás de las filtraciones a los medios de comunicación. Cuando salió la noticia con las imágenes de la Zona VIP del Aeropuerto, fueron quienes rápidamente exigieron a la Dirección de Seguridad de AENA que tomarán las medidas oportunas”, explican.

El vigilante fue uno de los dos que trabajaron la noche del polémico encuentro entre Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos. “Ellos tenían los ojos encima. Pero no ha gustado nada ni la publicación de las imágenes de la sala VIP, ni mucho menos la declaración ante notario todo lo que ocurrió aquella madrugada del 20 de enero. En este sentido, con las imágenes de OkDiario le pusieron a huevo que le apartasen de una posición que le resultaba del todo incómoda al gobierno”, matizan a Periodista Digital.

Presión de las altas esferas

Las fuentes internas del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez precisan que, tras las presiones del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, la Dirección de Seguridad de AENA interpuso la denuncia ante la Guardia Civil (organismo que tiene el control de seguridad del aeropuerto y de la competencia aérea) lo que llevó a Ilunion a tomar medidas disciplinarias contra el trabajador.

Si bien reconocen que “sí se puede entender que hubo un incumplimiento de su función de seguridad”, también advierten que “sabemos que se ha agravado por todo el peso que tiene la reunión de Ábalos con Delcy Rodríguez para el gobierno. No quieren dejar ni un solo cabo suelto a través del que sigan apareciendo informaciones nuevas en los medios de comunicación o que incluso se puedan terminando por filtrar las imágenes de las cintas de seguridad”. De ahí que sentencie: “hay mucho miedo y presión interna. Todos estamos bajo vigilancia y cada movimiento está siendo supervisado”.

‘Secuestro’ de las cámaras

AENA tiene ‘secuestradas’ las imágenes de la vicepresidenta de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, paseando en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. El presidente de la institución y hombre de confianza de Pedro Sánchez, Maurici Lucena, se niega a entregar las cintas de las cámaras de seguridad, según publica Esdiario.

El también consejero delegado de AENA habría recibido incluso peticiones formales esta semana, mediante requerimiento notarial, para que entregue esas grabaciones y no las destruya. Un temor que existe y se fundamenta en la militancia del directivo en el PSC-PSOE, así como en las denuncias de funcionarios policiales que advierten de las presiones a las que son sometidos para destruir las polémicas imágenes.

Uno de los requerimientos recibidos por Lucena procede directamente del Partido Popular, aunque se da por supuesto que también le han llegado por otros conductos y aparecen en la batería de preguntas parlamentarias ya registradas por VOX o los populares para próximas sesiones de control al Congreso.

Según ha constatado ESdiario en fuentes concernidas populares responsables de una de las peticiones, el presidente de AENA, que también fue diputado del PSC en el Parlamento catalán entre 2012 y 2015, no ha atendido hasta el momento los requerimientos oficiales. «Ni siquiera ha contestado», confirman a este periódico. Algo insólito en un alto cargo, obligado por la Ley de Transparencia y el mero interés de la opinión pública.