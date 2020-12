Ábalos se pone el lazo amarillo: «El Gobierno está obligado a tramitar los indultos y aliviar tensiones»

Solo le faltó presentarse a la entrevista con el diario La Vanguardia luciendo un lazo amarillo y así mostrar su inequívoco compromiso con los golpistas.

José Luis Ábalos, a la sazón ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE, no ha dudado en ponerse a hacer campaña de cara a las elecciones en Cataluña del 14 de febrero de 2021.

Para ello, no duda, como responsable en materia de transportes, en atropellar el marco legal para poner en la calle a los que perpetraron el referéndum ilegal del 1-O de 2017 y trataron de romper la unidad de España con una declaración unilateral de indepencia de Cataluña.

El periódico le cuestionaba sobre si antes de los comicios catalanes el Gobierno aprobaría la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición y tomará una decisión sobre los indultos a los líderes independentistas en prisión. La respuesta del ministro, elocuente a todas luces:

La previsión era que la reforma viera la luz este año pero las circunstancias que nos han rodeado lo han hecho imposible. No puedo precisar el momento exacto, pero se hará más pronto que tarde. Corregir algunos desfases del Código Penal permitirá su equiparación con los de otros países de nuestro entorno, donde un delito equivalente al de una sedición no protagonizada por militares no es castigado con más de cuatro años de cárcel. Con su actual redacción, hasta una concentración para impedir un desahucio podría ser tipificable como sedición. Respecto a los indultos, el Gobierno está obligado a tramitarlos pero no marca los tiempos, que están determinados por los informes preceptivos de los órganos jurisdiccionales.