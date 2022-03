Las redes aporrean a la ministra de Transportes por el cambio de nombre de la estación de Puerta de Atocha

Cuando la vaca se aburre se pone a dar leche hasta por el rabo.

Aplíquese este principio para los miembros de un Gobierno que tienen que recurrir a la pirotecnia para distraer la atención del personal.

Porque no se entiende de otra manera el anuncio de la titular del Ministerio de Transportes, Raquel Sánchez, sobre el cambio de nombre de la estación de Puerta de Atocha.

La titular del departamento aseguró este 3 de marzo de 2022, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, que esta instalación pasará a tener también el nombre de la escritora madrileña Almudena Grandes, recientemente fallecida.

La medida no causó, precisamente, un hondo entusiasmo entre los internautas.

Es más, consideran que se trata de una medida cosmética y se ve más bien como un gesto de cara a la celebración del próximo 8 de marzo de 2022, el Día Internacional de la Mujer:

¡Viva la mujer cuota! Pobrecillas, sin este Gobierno de progreso no serían nada. Qué bien que las podáis tutelar, si no no conseguirían nada. Además con el dinero de otros es todo más fácil. Al menos reconocéis que el mérito no es el talento, sino que es mujer. Genial todo.

— congurb (@congurb) March 3, 2022