La hemeroteca de María Jesús Montero (PSOE) es terrible: así rajó en 2018 en contra de la condonación de deuda

Dicen que el papel lo aguanta todo.

Sin embargo, el PSOE es incapaz de sostener el peso de su propia hemeroteca.

Y no solo es Pedro Sánchez el que tiene un rosario de contradicciones entre lo que dice y lo que luego hace a la hora de la verdad.

María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, también se ha visto atropellada por su pasado.

En el año 2018, cuando aún estaba llevando los asuntos de Hacienda en la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de Susana Díaz (PSOE), tuvo una intervención gloriosa en relación a la famosa quita o condonación de la deuda.

La política socialista se marcó este discurso el 30 de mayo de 2018 para rechazar la propuesta del entonces responble del Ministerio de Hacienda, Cristóbal Montoro (Partido Popular):

El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía, de una propuesta que se hiciera, el debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos diez años en materia de financiación.