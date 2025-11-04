Ángel Víctor Torres (PSOE) se agarra a un clavo ardiendo para no dimitir: «¿Dónde están esos pisos de mujeres explotadas y esas mordidas?»

De traca.

Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, compareció en la tarde de este 4 de noviembre de 2025 para negar la mayor sobre todo lo que aparece en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO.

Para el expresidente del Gobierno de Canarias y líder del PSOE en el Archipiélago, el tocho de la Benemérita no refleja, a su juicio, ningún tipo de delito:

Después de mas de cuatrocientos folios la UCO no detecta ninguna actuación ilícita o ilegal del presidente canario que fui. Las actuaciones fueron para el interés general. Este informe no tienen ninguna situación irregular, me alegro por mi familiar. Creo que hay líneas que no se pueden pasar. El informe certifica que no hubo nada. Soy un gestor público, hoy estoy también para hacerlo las veces que hagan falta, pero no puedo aceptar ataques porque el daño es irreparable.

Torres alegó como argumento de peso para mantenerse en la poltrona ministerial que todas aquellas acusaciones sobre refinerías o pisos con señoritas de vida alegre no salen por ningún sitio:

¿Donde están esas refinerías, esos pisos donde yo iba con mujeres explotadas, esa mordidas, esas actuaciones? En ningún lugar después de que la UCO haya investigado todas mis conversaciones.

Sobre el comisionista Víctor de Aldama, el ministrio de Política Territorial echó balones fuera y aseguró no tener ningún tipo de relación. Incluso niega haber tenido una cena con él, tal y como aseveró el propio empresario:

Yo no cene con él, cené con Ábalos. Esa fue mi relación con él. Si hubiese habido una relación estrecha, habría decenas de mensajes.

Avanzó que en cuanto se cierre el proceso de instrucción, la intención del político del PSOE es demandar a Aldama por vulneración de sus derechos al honor y a su intimidad, así como a su propia imagen:

Una vez cerrado el proceso de instrucción procederé a demandar al señor Aldama por intromisión a mi honor personal, a mi intimidad y mi imagen.

E insistió en mantener lo que ya avanzó en sus comparecencias en la comisión del ‘caso Koldo’ en el Senado: