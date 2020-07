Ventoso (ABC) se pitorrea de Caballero (PSOE) por vaticinar que un tsunami arrasará a Feijóo: «Eso no sale ni en los guisos de Tezanos»

Quedan menos de 48 horas para que se cierre oficialmente la campaña electoral en Galicia e ir a votar el 12 de julio de 2020. Los partidos fuerzan la máquina y, a falta del refrendo de las encuestas, algunos intentan vender vanas ilusiones.

Uno de los que se ha liado la manta a la cabeza y asegura que ese domingo 12-J va a desalojar a Alberto Núñez Feijóo de la presidencia regional es el candidato del PSOE, Gonzalo Caballero, hijo del ‘iluminado’ Abel Caballero, alcalde de Vigo.

Luis Ventoso, en su tribuna de ABC de este 9 de julio de 2020, se parte la caja con las disparatadas predicciones del aspirante progresista:

El visionario Wittgenstein, filósofo dotado de tal carisma que sus clases en Cambridge se abarrotaban de alumnos que no lo entendían, solía decir que «de lo que no se puede hablar es mejor callarse». Sin necesidad de leer su «Tractatus logico-philosophicus», nuestro genio popular ya había llegado a la misma conclusión mucho antes, resumida en el dicho de que «en boca cerrada no entran moscas». Pero el candidato socialista en las elecciones gallegas, Gonzalo Caballero, parece desconocer tanto los aforismos de Wittgenstein como el refranero de las tascas. Ayer, olvidando que siempre es más astuto un cauto silencio que un atrevido ridículo, vaticinó que el domingo asistiremos a un «tsunami electoral» en Galicia, porque ha detectado que las «fuerzas progresistas» están que se salen y Feijóo, en caída libre.