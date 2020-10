Aznar fue el ideólogo del discurso de Casado contra Abascal y Zarzalejos (FAES) su redactor

¿Quién o quiénes estuvieron detrás del discurso de Pablo Casado contra Santiago Abascal?

Este 25 de octubre de 2020, el periodista Federico Jiménez Losantos, en su artículo en Libertad Digital no alberga dudas de la paternidad intelectual de José María Aznar y quien fue el encargado de llevar al papel las reflexiones del expresidente del Gobierno fue Javier Zarzalejos, de la FAES.

El director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) niega la mayor sobre la tesis que han puesto en marcha fuentes interesadas sobre que dentro del PP había media docena de personas que conocían la estrategia que iba a aplicar Pablo Casado:

Losantos hace referencia a lo que cuenta Lemet en las páginas del diario El Mundo:

Sin embargo, Losantos considera que esa teoría de los seis es un embuste:

Esto es mentira, pero al ser oficial degrada todavía más a un partido supuestamente en manos de tres periodistas poco brillantes, dos políticos de segunda división, y uno aún no clasificado para la Champions. Imaginemos que fuera cierto: Isabel Gil sabía lo que Isabel Díaz Ayuso ignoraba; Pablo Cano, lo que Juanma Moreno desconocía; y a Martínez Almeida , portavoz de Pablo, Pablito y Pablete (Casado, Hispán y Cano), le dijeron lo que se iba a votar, pero no el fondo de un discurso para destruir a Vox que podría haberle hecho perder la alcaldía esta semana y la portavocía en unos meses.

Y añade que:

Como ya conté en esRadio, en FAES llevaba ya tiempo Javier Zarzalejos horneando ese discurso. ¿Cuánto? Teodoro no miente esta vez: desde Julio. Ayer contaba Javier Somalo cómo el vigoroso murciano le dijo que iban a por Cayetana, y entenderían si lo criticábamos, pero que era por una buena razón. Cuando la destituyeron, Javier Zarzalejos publicó un artículo abyecto en El Mundo, elogiando la disciplina y lamentando, tal vez, no poder contar con ella para el gran proyecto, que ya era destruir a Vox. Así que nunca hubo seis en el secreto, salvo para guardarlo, aterrados. Sólo tres: el escriba Zarzalejos; el fariseo Casado; y el publicano Teodoro. Y al fondo, en su castillo, Herodes Aznar, que tras posar junto a un Casado en plan manspreading, dijo que él votaría “no”, “no” y “no” a la moción. Lo que no dijo es que no se trataba de votar “no” a la moción”, que podía hacerse sin ofender y con fruto para el PP, sino “no” a la existencia de Vox.