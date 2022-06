Antonio Naranjo: Andalucía será la tumba política de Pedro Sánchez

El periodista Antonio Naranjo conversa con el director de Periodista Digital, Alfonso Rojo, en ‘La Segunda Dosis’ de este miércoles, 8 de junio de 2022, sobre el primer cara a cara entre el senador Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Sobre el debate, Naranjo considera que es la constatación de que “Pedro Sánchez gobierna contra la ciudadanía y se aprovecha de sus miserias. Cuando Feijóo le tiende la mano para proponerle un pacto de sentido común demoledor respecto al tema de la recaudación de impuestos, que Sánchez le responda que la oposición estorba, lo que está diciendo realmente es que quiénes le estorban son los ciudadanos”.

En cuanto a los sondeos que dan una victoria al presidente del Partido Popular (PP) de celebrarse las elecciones a día de hoy, explica que el llamado ‘efecto Feijóo’ existe y “consiste en algo que no debería de ser revolucionario pero lo es en estos tiempos y es que, cuando entra un adulto en la sala, te das cuenta de que estabas en un jardín de infancia”.

“El ‘efecto Feijóo’ simplemente, es el que todos tenemos cuando vemos a alguien serio y sensato hablando de las cosas importantes y que lo apoyes o no, por lo menos te suena a una música razonable. Y sobre todo cuando venimos del parvulario que componen el Partido Socialista y Podemos, que parece una mala copia de aquella serie ‘Al salir de clases’, en la que todos los niñatos competían para ver cuál hacía el imbécil de una manera más intensa”.

Detalla que esto tiene especial relevancia en un momento en que las preocupaciones del español medio no son tomadas en consideración por el gobierno socialcomunista. Explica que a las personas les preocupan sus hijos “por lo que vemos cada día. La gente está muy preocupada por el futuro inmediato, no a largo plazo. Es decir, qué comer, cómo mantener un trabajo, cómo pagar las facturas, cómo soportar los precios del gas, de la luz, del combustible; y luego, a todo eso que ya es un quebranto tremendo, la incertidumbre de cuánto durará o de si va a ser para siempre”.

Naranjo pone de ejemplo la nueva ley contra el desperdicio de comida: “hoy me encontraba con mucha gente molesta con la nueva ley y no porque no sea razonable la medida, sino porque a la gente lo que le preocupa no es tirarla sino tener un plato de comida todos los días en su casa. Ese contraste entre las cosas que programa este Gobierno ‘chulísimo’ y lo que la gente sufre, padece y quiere, es abrumador y va a tener un coste político muy claro, no solo para Sánchez, creo que lo va a tener para muchos años, para el Partido Socialista”.

En cuanto al futuro del presidente de Gobierno, señala que las elecciones de Andalucía serán “una parada más hacia su tumba política para el muerto o medio muerto que es Sánchez”. De confirmarse todas las previsiones, esta será la cuarta derrota electoral seguida: Castilla y León, Madrid y antes fue Galicia.

Detalla que la única incertidumbre que tiene es sobre la postura que tendrán quienes lideran al PSOE «en este año y pico que quedan para las elecciones generales. Con cuatro derrotas autonómicas, incluida la de Andalucía, el resto de barones socialistas van a seguir callados como puertas porque creo que Page, Puig, Lambán o Vara tienen que ver en lo de Andalucía, las orejas del lobo”.

Reflexiona que un pronunciamiento de los dirigentes socialistas en este momento no les merecería una felicitación porque “si no han reaccionado cuando pactaban con Bildu, cuando indultaba a golpistas y cuando se echaba en manos del chavismo económico de Podemos, que ahora reaccionen solo porque ven peligrar su trasero político no me parecería digno de aplauso”.