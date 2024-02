La dura advertencia de Santiago Abascal a Pedro Sánchez: “Las gentes del campo y del mar no se lo van a permitir…”

El diputado Santiago Abascal ha cargado contra Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso de los Diputados de este miércoles, 7 de febrero de 2021.

El líder de VOX salió en defensa de los agricultores españoles que se encuentra en “pie de guerra”, protestando por segundo día en las autovías de todo el territorio nacional, hartos de la ‘asfixia’ que sufren por parte del Gobierno de PSOE y Sumar.

En un turno de palabra magistral, Abascal, le recordó a Sánchez cómo la “rebelión de los balcones” fue fundamental para detener el golpe llevado a cabo por los independentistas catalanes en 2017 y vaticinó que la “rebelión de los tractores” detendrá la traición de su Gobierno al campo español.

De igual forma, le sacó en cara el hecho de que en los últimos siete años hayan desaparecido 75.000 explotaciones agrarias sin ninguna respuesta por parte de su gobierno. Por esto, considera que es “muy tarde” para que Sánchez explique qué va a hacer para mejorar la situación de los agricultores, pescadores o transportistas.

Abascal acusó al Ejecutivo sanchista de “ponerle zancadillas” al campo español a través de la competencia desleal, impuestos abusivos, ecologismo radical, papeleo insoportable, ataques al regadío y su criminalización de su modo de vida.

El líder de VOX considera que esto es parte de una estrategia del socialista porque desea una sociedad mansa y dependiente. “Ustedes no quieren una España de ganaderos y de agricultores. Quieren una España de borregos a la que poder mentir a placer”.

Abascal señala que de seguir así, el país será más dependiente de países extranjeros y puso como ejemplo de esto la “falsa” preocupación que muestran con el CO2.

“Ustedes lo único que hacen con el CO2 es deslocalizarlo. Al deslocalizar la producción industrial, la producción energética, la ganadería y la agricultura. Siempre en beneficio de terceros. Me da igual que sea Turquía, China o Marruecos otra vez. No se lo vamos a permitir, señor Sánchez. Pero sobre todo no se lo van a permitir las gentes del campo y del mar que están luchando por su pan y su dignidad.