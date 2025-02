Ana Vázquez (PP) deja pálido a Marlaska un año después del doble asesinato de dos guardias civiles en Barbate

La tragedia de Barbate sigue presente.

Un año después del asesinato de dos guardias civiles en la bahía de la localidad gaditana a manos de unos narcotraficantes, la diputada Ana Vázquez, del PP, sacó a relucir el tema durante la sesión de control al Gobierno Sánchez.

El destinatario de su diatriba fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se quedó pálido ante la exposición de la parlamentaria de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo:

Señor Marlaska, un año después de la tragedia de Barbate, un año después del asesinato de David Pérez y Miguel Ángel González , la situación en el C ampo de Gibraltar no ha mejorado, ha empeorado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siguen sin los medios necesarios para hacer frente al narcotráfico. La impunidad con la que operan los narcos se ha incrementado desde que usted desmanteló la OCON-Sur. Hoy, gracias a su nefasta gestión, los narcos campan a sus anchas. Señor Marlaska, ¿por qué dedica más tiempo a ocultar la corrupción del Gobierno que a defender a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad?

El titular de Interior se quiso escabullir en su primera intervención acusando a la diputada del PP de querer sacar rédito del crimen:

Señora Vázquez, quiero que mis primeras palabras sean para honrar la memoria, tanto de David Pérez como de Miguel Ángel González y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que ponen en riesgo siempre trabajando para garantizar nuestra seguridad. Pero lo que no haré nunca es utilizar una tragedia humana como hacen ustedes y de una forma absolutamente mendaz. Le diré que de las primeras actuaciones que tuvo este Gobierno nada más llegar fue evidentemente el primer plan de seguridad del Campo de Gibraltar en julio de 2018. El mismo día de la tragedia presenté el cuarto plan de seguridad del campo de Gibraltar, el cual afecta ya a seis provincias con una inversión superior a los 163 millones de euros. Restableciendo evidentemente el principio de autoridad, aquel que con ustedes se había perdido. Porque ustedes no invirtieron nada. Ahí sí que entraba la droga a espuertas en la península y en Europa. Porque ustedes no hacían nada. Evidentemente ante eso el narco se encontraba absolutamente feliz y la sociedad desprotegida.

La parlamentaria del PP le dio para el pelo:

No sé, señor ministro, en qué realidad vive usted. Mire, le pongo una realidad. No sé si leyó la entrevista de la madre de uno de los guardias civiles asesinados en Barbate. Le leo algunas frases. Mire, escuche. ‘Sánchez no se dignó a darme el pésame, pero sí a la madre de un etarra’. ‘Estoy muerta en vida, vivo para hacer justicia por mi hijo’. Evidentemente cuando la madre habla de hacer justicia se refiere a los autores materiales del asesinato. Pero también a los responsables políticos que enviaron a los guardias civiles sin medios directamente a un matadero. ¿Quién a día de hoy en el Ministerio del Interior asumió responsabilidad por la tragedia? Nadie. Y es que si hay algo a lo que este Gobierno se aferra es a no hacer justicia. Precisamente este Gobierno empezó con un pacto corrupto para no hacer justicia, la amnistía. Y ahora cuando está envuelto en los casos de corrupción lo fían todo a la Ley Begoña para que no se haga justicia con la mujer, con el hermano y con todos los allegados de Pedro Sánchez.