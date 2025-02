Ayuso pone un nuevo mote a los portavoces ‘chapuceros’ de PSOE y MásMadrid y les sentencia: “No tienen humanidad”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso ha respondido a las embestidas de la portavoz de MásMadrid, Manuela Bergerot, en la sesión de este jueves, 13 de febrero, en la Asamblea.

La política de extrema izquierda acusó a la popular de tener responsabilidad sobre las posibles irregularidades cometidas al supuestamente haber fraccionado de forma ilegal unos contratos para ser entregados a dedo.

La popular desarmó las acusaciones de Bergerot al señalar que han acudido a la Fiscalía para investigar las irregularidades y que además, se personaran en la causa como acusación particular y que los que insultan a los ciudadanos son precisamente ellos, al no abordar problemas reales.

“Nosotros somos los que lo hemos llevado a la Justicia. Nos podríamos haber marcado un Errejón y taparlo y mirar para otro lado pero no lo hemos hecho porque no somos como ustedes. Insultar a los afectados es decirle a los vecinos de Madrid que están sufriendo okupación e inquiokupación, que son unos mentirosos. Eso sí que es faltar a la verdad e insultarles a ellos. Y son ustedes los que manipulan especialmente a los más jóvenes en la Formación Profesional. Díganle que con sus medidas van a atacar la FP en las empresas, que van a tener que cotizar por formarse cuando no son empleados y que perderán competitividad”.

Ayuso incidió en que las plazas del sistema FP son creadas en función de la demanda del mercado laboral. Explica que no pueden abrir más cupos si luego no tienen salida. También echó en cara cómo reclaman los mismos que se gastan el dinero en frivolidades y que no dicen nada de que el Ministerio de Sanidad haya dejado de financiar un medicamento fundamental para los niños con leucemia. “En el acta de la Comisión Interministerial del 20 de noviembre, página 23”, les indicó dónde se especificaba esta bajeza.

“Viven del insulto constante y la difamación, da igual que sean empresas sanitarias aunque salven vidas, las que crean empleos directos o tengan los mejores resultados, les da igual. Ustedes están en atacar todo aquello que funciona y sin embargo, nos dan lecciones de gestión aquellos que son los portavoces de ‘López y García, chapuzas a domicilio’”.

Por último, atizó a Bergerot y a su partido por “crear un caos en Muface, atacar el presitigio boicotear hospitales con pacientes dentro, negar medicación básica. Señorías, no tienen humanidad”.