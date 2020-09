Twitter ‘confina’ a Echenique por su última barrabasada sobre Díaz Ayuso

Tiene ideas de bombero.

Lo cierto es que Pablo Echenique Robba, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, ha vuelto a perpetrar una de esas ‘sesudas reflexiones’ a las que tiene acostumbrados a sus seguidores en Twitter.

La última ‘perla cultivada’ del podemita ha sido la de arrojar sombras de sospecha sobre la decisión adoptada por la Comunidad de Madrid de confinar áreas de seis distritos de la capital y de siete municipios.

Para la voz de Pablo Iglesias en la Carrera de San Jerónimo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, habría optado por confinar a esas 850.000 basándose en dos criterios.

Insinuó Echenique que detrás de esa restricción de movimientos se ocultaba una razón económica y otra de corte electoral. Según él, se encerraba a zonas con las rentas más bajas y cuyos habitantes tenían por norma votar a formaciones de izquierda o de la ultraizquierda.

Obviamente, la reacción de los usuarios de la red social del estornino fue asestarle una manta de palos al portavoz de la formación morada:

Lástima que no exista un comité de expertos que tome decisiones sanitarias y no políticas. Así podríamos centrarnos más en la caja B de Podemos.

Pablo, mi barrio pertenece a Puente de Vallecas, tiene cientos de viviendas de realojo de los años 80 y uno de los ingresos per capita más bajos de Madrid.

Y no está confinado.

Te lo informo, ya que no has estado aquí en tu vida y te gustan más distritos como el de Salamanca.

— Matías Molina-Merino (@MatiasMolMe) September 18, 2020