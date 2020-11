Simancas se come con patatas un viejo tuit en el que abroncaba a Iglesias por jalear la libertad de Otegi

Internet tiene memoria…y mucho más las llamadas redes sociales.

Si el socialista Rafael Simancas hubiese sido de Unidas Podemos y hubiese aplicado la técnica de Pablo Echenique, borrar cerca de 9.000 tuits, posiblemente a día de hoy no le habría estallado en la cara un viejo mensaje.

Pero es lo que tiene Twitter y sobre todo los tuiteros avispados a la hora de rebuscar entre las perlas de los usarios de relieve de la red del estornino.

Al portavoz adjunto del PSOE le han vuelto a pillar con el carrito del helado por una bronca virtual que tuvo con Pablo Iglesias en 2016 cuando el de Unidas Podemos jaleaba la libertad de Arnaldo Otegi

Simancas, que entonces no estaba en ese mejunje de tener que hacer la ola a Unidas Podemos y mucho menos al proetarra de Arnaldo Otegi recordaba al podemita que Otegi jamás había condenado los atentados perpetrados por la banda terrorista ETA:

@Pablo_Iglesias_ ¿Ideas? Yo he asistido a muchos entierros de compañeros míos asesinados por aquellos a quienes este sigue sin condenar…

Sin embargo, más de cuatro años después, a finales de 2020, Simancas se está comiendo con patatas y como un bendito ese tuit, amén de aplaudir a Otegi y a sus chicos en el Congreso de los Diputados.

Es más, Simancas tuvo que retratarse a finales de 2019 cuando el PSOE estaba negociando los apoyos para que Pedro Sánchez pudiese ser investido tras las elecciones del 10 de noviembre de 2019.

Precisamente, el socialista también era de los que tarifaba en contra de los homenajes de Bildu a los presos de ETA. Pero, vaya, a día de hoy esto ha pasado a mejor vida en el colectivo de los socialistas que están en el interés crematístico de calentar poltrona.

Por eso, ahora su tuit se ha viralizado y lo que le dicen no es precisamente bonito:

Esto ya no sirve??? Es el @PSOE o los Hermanos Marx “Estos son mis principios pero si no le gustan… tengo otros!!!” #Dignidad @CiudadanosCs esto no lo queremos!

— Don Quijote (@t1digital) November 13, 2020