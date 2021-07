VOX despedaza al ‘Black Lives Matter’ por apoyar al régimen de Cuba: “Es una organización terrorista de extrema izquierda”

Black Lives Matter sigue demostrando ser una organización al servicio de la izquierda y la extrema izquierda internacional.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales, el Black Lives Matter se ha posicionado a favor de la dictadura de Cuba, pese a la brutal represión contra los ciudadanos que han salido a la calle para exigir “libertad” y el cese de una tiranía que les tiene hundidos en la miseria por más de seis décadas.

Siguiendo la línea de partidos de extrema izquierda como el PCE o Unidas Podemos, el Black Lives Matter culpa al embargo de Estados Unidos de la inestabilidad que se vive en la isla.

Incluso, fue un paso más allá y mostró su solidaridad con el gobierno castrista por haber “históricamente otorgado asilo a los revolucionarios negros, como Assata Shakur”, en referencia a Joanne Chesimard, una exintegrante del grupo terrorista doméstico Black Panthers y asesina convicta de un policía, que se refugió en Cuba en 1984.

La declaración de la organización racial reproduce las declaraciones del dictador Miguel Díaz Canel, quien culpó al embargo estadounidense de la situación que vive Cuba y negó que los manifestantes hayan sido reprimidos con violencia.

El polémico comunicado del Black Lives Matter ha tenido su respuesta desde VOX, donde no han dudado en mostrar su rotundo rechazo a una organización que solo busca promover los ideales de la izquierda radical bajo la máscara de la defensa del derecho a la vida de la comunidad afrodescendiente.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el partido de Santiago Abascal indicó:

Además de mostrar abiertamente su respaldo a la tiranía cubana, las fundadoras del movimiento tienen nexos cercanos con el dictador Nicolás Maduro.

Las fundadoras del ‘Black Lives Matter’, Patrisse Cullors, Alicia Garza y Opal Tometi, demostraron públicamente su apoyo y presencia en los actos del régimen bolivariano.

En este sentido, no sorprende que formasen parte de una estrategia para generar el caos en Estados Unidos, justamente en la recta final previa a las elecciones presidenciales de 2020 y ante el aumento de la presión militar contra el régimen chavista.

Es importante recordar que el expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó a una conspiración internacional para generar el caos en el seno de Estados Unidos.

“Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible».

La confesión del exlíder del PSOE, realizada el 15 mayo por videoconferencia en un encuentro del Grupo de Puebla [que agrupa al líderes iberoamericanos de izquierda y donde está el chavismo], no ha gustado nada a un Gobierno de Estados Unidos que ya estudiaba emitir una orden de captura en su contra.

Desde Estados Unidos admiten que las amenazas de Zapatero recuerdan a los planes que fue implementando Hugo Chávez a través del narcotráfico.

“El Departamento de Justicia desveló los planes del régimen venezolano para ‘combatir a EEUU inundándolo de cocaína’. Un complot que mantiene su heredero, Nicolás Maduro y el resto de su cúpula. Los mismos que ahora están acusados formalmente por sus nexos con el narcotráfico”.

En este sentido, el ‘Black Lives Matter’ puede formar parte de esa estrategia comunista y socialista por colocar a Estados Unidos en “una situación imposible”.

Las ‘amigas’ de Maduro y del comunismo

Patrisse Cullors realizó su primera presentación ante el ‘Left Forum’ (el congreso anual más grande de la izquierda internacional) en 2011. Una misma ‘palestra’ que, desde 2015, cuenta con la también cofundadora del movimiento racial, Alicia Garza, como su oradora estrella.

No se trata de una simple simpatía ideológica.

Opal Tometi viajó personalmente a Venezuela para supervisar el recuento de votos en las elecciones parlamentarias del 2015. Su presencia suponía un blanqueo a la dictadura de Nicolás Maduro y a sus manipulados procesos electorales.

Doing my duty as a global citizen and serving as an election observer for the national Venezuelan elections. pic.twitter.com/VbryU74jUM

— Opal Tometi 🇳🇬🇺🇸 (@opalayo) December 3, 2015