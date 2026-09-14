Ángel Expósito estalla por el último TikTok del influencer Pedro Sánchez: «¡Nos está tomando el pelo a todos!»

El director de La Linterna de COPE, Ángel Expósito, ha reflexionado en El programa de Ana Rosa sobre la situación en Ceuta y la actitud del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la crisis desatada por la invasión de más de 80.000 personas en la ciudad autónoma.

«Es terrible. La primera sensación, los que hemos estado allí ya desde hace muchas semanas, cuando llegas y te bajas y paseas por la playa, por el paseo, es miedo. Luego empieza a ser indignación. Con una mezcla de pena, pensando en los ceutíes y en los que están ahí, que serán unos muertos de hambre».

Expósito advierte que la cosa está tan mal que puede desencadenar un estallido:

«La situación está llegando a un límite, a un límite de insoportabilidad, que solo puede acabar mal o peor a medida que pasan las horas. Luego dirán que nadie les avisó de que puede desatarse un episodio de violencia salvaje. Pero es que estamos a esto, a esto, de que ocurra una auténtica salvajada de violencia brutal: entre ellos, entre los ceutíes y ellos; entre ellos y los ceutíes, con los policías, con una patrulla… Da lo mismo y parece que les da igual».

La indignación del periodista llegó a máximos al recordar cómo, ante semejante crisis, el líder del PSOE se dedica a publicar vídeos en TikTok recomendando libros y música.

«Y me sale el otro, de verdad, es que es recomendando un disco de tecno-pop de unos que se llaman Interpol, encima de coña, y un libro de inteligencia artificial, luego lo veréis. O sea, es inaudito».

Estima que desde Marruecos se deben estar «descojonando» al ver el ridículo que está perpetrando el Gobierno de Sánchez y lamenta la imagen que el país está dando ante los servicios de inteligencia y ante el mundo entero.

«Es una situación de absoluta catástrofe que solo puede ir a peor», afirmó.

La presentadora Ana Rosa Quintana señaló que, tras ver el vídeo, considera que hay dos posibilidades: que el presidente del Gobierno haya perdido el contacto con la realidad o que nos estén tomando el pelo.