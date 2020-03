Paz Padilla, en el punto de mira de Vasile por apoyar al médico que destrozó ‘Sálvame’ y por hacer promoción de Antena3

Aunque moleste a muchos, en especial a los directivos de Telecinco, Jesús Candel, médico granadino conocido como ’Spiriman’ es ya un fenómeno mediático y un referente en plena crisis de coronavirus. Además de atacar la actitud del Gobierno, de insultar a Pedro Sánchez y de exigir medidas más urgentes en los hospitales, el sanitario ha sido el único en criticar que la gente haga televisión en directo desde un plató. Lo hizo en ‘Sálvame’ el 16 de marzo de 2020 y desde Mediaset se le ha querido silenciar. Sin embargo ‘Spriman’ tiene muchos apoyos, entre ellos una de las presentadoras de famoso programa de Telecinco, Paz Padilla, algo que podría ponerle en un grave aprieto. Peor no es la única ‘indiscreción’ que ha cometido la humorista.

Cabe recordar cómo fue la ya famosa entrevista que ‘Sálvame’ le realizó el 16 de marzo de 2020 a Jesús Candel y que generó tanto debate.

Ese día, el médico andaluz entró en ‘Sálvame’ en conexión por Skype par hablar con Jorge Javier Vázquez y, muy vehemente, Candel explicó que:

No sabemos qué deciros a la gente para que nos hagáis caso y os lo toméis en serio.

Hay gente gravísima de coronavirus sin patologías previas.

Que os evitéis lo máximo posible es la única manera de cargarse esto y después la solidaridad arreglará este país económicamente.

Estamos diciendo los médicos toda España, que muchos no tenemos voz en las redes, no como vosotros, que se cierre todo, que nos dejéis que estemos todos los médicos que se quite ese pico y que se salve mucha gente