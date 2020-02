Coronavirus en España: primer caso comprobado en la península y mil personas aisladas en Tenerife

El coronavirus está expandiéndose de forma incipiente por España como parecía inevtiable. El Departamento de Salud de la Generalitat ha informado este 25 de febrero de 2020 sobre el primer caso comprobado de coronavirus en Cataluña, lo que ha encendido las alarmas en el resto de las comunidades autónomas también en la península.

Mil personas aisladas en un hotel en Tenerife

Un médico italiano se convirtió en el tercer caso confirmado en España, pero el temor de que la situación se convierta en un brote como el del norte de Italia, ha llevado a las autoridades a cerrar el hotel donde se hospedaba el hombre y en el que se encuentran unas mil personas.

El turista italiano había pasado los últimos seis días en el hotel H10 Costa Adeje Palace, en Adeje, al sur de Tenerife, ahora los clientes del mismo están en cuarentena dentro del establecimiento donde se confirmó el caso de coronavirus, el lugar está rodeado por vehículos policiales en las salidas.

Las autoridades decidieron actuar después de que se confirmara, el lunes 25 de febrero de 2020, que este estaba infectado con el coronavirus. En el lugar se están practicando controles sanitarios y se espera que se conozca el resultado de las pruebas definitivas sobre ese positivo, que están en curso en Madrid.

Según fuentes policiales, se ha tomado esa medida al activarse los protocolos sanitarios previstos para los casos de coronavirus, pero se ha insistido en que, formalmente, en estos momentos no puede hablarse de aislamiento ni de cuarentena, sino de situación de vigilancia.

"Hay policías en cada puerta" Chris Betts, cliente del hotel H10 Costa Adeje (Tenerife), cuenta cómo está siendo el aislamiento decretado tras detectarse coronavirus en un huésped.

El turista provenía precisamente de la zona de Italia en la que se ha registrado el brote de coronavirus, Lombardía y en actualmente está aislado en la clínica Quirón Sur de Adeje, aunque será trasladado en cualquier momento al Hospital de la Candelaria, en la capital de Tenerife.

Según han informado fuentes desde el centro sanitario privado, el paciente llegó sobre las 13.00 horas (las 14.00 en la Península), tenía fiebre y de forma preventiva se le aisló mientras fueron enviadas las muestras a Salud Pública, departamento que tras los primeros análisis confirmó el positivo.

Las mismas fuentes han señalado que, debido al aislamiento al que se ha sometido al paciente desde su llegada al centro sanitario, no ha tenido contacto con el personal de la clínica.

Los otros dos casos que se han registrado en España han superado exitosamente la enfermedad, el turista alemán en La Gomera y el británico en Mallorca recibieron el alta médica después de superar la mortal enfermedad.

La Rioja y en Murcia

La Rioja reaccionó ante la llegada de un posible caso del Covid-19, el protocolo de actuación se activó en el Hospital de San Pedro de Logroño por las sospechas de que una mujer, que estuvo en la Feria del Calzado de Milán, estuviera infectada con la enfermedad, sin embargo, tras la recepción de los resultados la enfermedad fue descartada.

Los resultados microbiológicos de los análisis practicados a la paciente finalmente confirmaron el resultado negativo por la infección.

En Murcia, la Consejería de Salud confirmó que las sospechas sobre la posible enfermedad de un joven de 18 años en San Javier fueron descartadas después de que el resultado de los análisis diera negativo.

El joven del instituto Ruiz de Alda estuvo de viaje recientemente en la zona de Lombardía, al norte de Italia, pero al ser entrevistado en medio de aislamiento el joven dijo: «Estoy perfectamente, para correr un Cross».

Dos pacientes generaron alerta en Barakaldo

Según los primeros resultados de los análisis que se realizaron a los dos pacientes que permanecen aislados en el hospital de Cruces, de Bizkaia, no poseen la infección por coronavirus de Wuhan (China).

De acuerdo al Departamento de Salud del Gobierno Vasco, los dos pacientes ingresados viajaron recientemente a zonas con transmisión de coronavirus en el norte de Italia.

La Dirección de Salud Pública y Adicciones activó esta mañana el protocolo de actuación ante dos casos sospechosos de infección por Covid-19, adoptando por ello las medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad.

Sin embargo, aunque las muestras analizadas han dado negativo, el protocolo establece que, es preciso mantener las medidas preventivas hasta obtener el segundo resultado que estarán disponibles en algunos días.

Las autoridades sanitarias vascas han destacado la actuación el despliegue del protocolo y han hecho un llamado a la calma, consideran que se ha demostrado la «fortaleza de los sistemas de prevención, detección, seguimiento y actuación».

«Euskadi está atendiendo de manera rigurosa a los casos de sospecha tanto provenientes de China como de otras zonas de riesgo entre las que se han incluido algunas poblaciones del norte de Italia», concluye Salud.

Wuhan, el epicentro del coronavirus

El miedo en España no es infundado, a pesar del esfuerzo de las autoridades en intentar que no se genere una situación de alarma en las personas, la actual situación de China no ayuda en dicho objetivo.

Según el último reporte de la Comisión Nacional de Salud de China, se han producido 150 nuevas muertes el domingo 23 de febrero de 2020, por lo cual ya son 2.592 personas las que han muerto por el Covid-19 en el país asiático. Actualmente, China tiene 77.150 personas infectadas por la enfermedad y 9.915 de estas están en situación grave, por el lado positivo 24.734 pacientes han sido devueltos a sus casas por haber sobrevivido al virus.