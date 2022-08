La realidad enredada

Una recopilación muy incompleta de curiosidades tecnológicas, predicciones futuristas, maravillas internáuticas y tendencias pintorescas, narrada por un quinteto locuaz en torno a una mesa y con la ayuda de pantallas, cámaras y otros artilugios en un narración para treintañeros muy conectados y solo interesados en los chismes del momento.

Esta propuesta de Darío Facal y Pedro Cantalejo está hilvanada a partir de la Wikipedia y sonará a ya sabido a quienes tengan una mediana cultura general sobre la actualidad global, ese magma caótico creado por los medios de comunicación y las redes sociales para atontarnos mientras parece que nos informan. Se hace eco de las biografías oficiales de Elon Musk y Jeff Bezos a cuenta de sus planes espaciales, pero ignora a a Richard Branson, que empezó antes que ellos y cuya empresa de viajes espaciales Virgin Galactic en 2013 fue pionera en la adopción temprana de Bitcoin en la compra de billetes; de las fluctuaciones de las criptomonedas, pero sin explicar el fenómeno; de la conspiración reptiliana, pero sin citar a David Icke, su popularizador desde hace medio siglo; de diversas sectas, peculiares como los terraplanistas o importantes como los Qanon; de las derivaciones más extremas del transhumanismo y la robótica, y de diversas marginalidades llamativas como el canibalismo, para meter en el mismo saco todas las sospechas -fundadas e infundadas- y todas las justas críticas al ‘nuevo orden mundial’ anglosionista y así colaborar a la desinformación por saturación que nos ahoga.

El espectáculo dice ser ‘un registro histórico del tiempo que vivimos, un gabinete de maravillas moderno que habla sobre redes sociales, un suceso escénico polifónico en el que conviven lo fáctico con lo ficticio, lo sucedido con lo imaginado’. Pero se queda en crónica superficial de la sección de penúltimas novedades, teatro que llaman documental y no es más que corriente reporterismo sensacionalista.

Darío Facal, había realizado adaptaciones y direcciones de textos clásicos con bastante acierto, como la comedia ‘El sueño de una noche de verano’, de William Shakespeare, en 2016 en Las Naves del Español (ver nuestra reseña), o la novela ‘El corazón de las tinieblas’, de Joseph Conrad en 2018 en los teatros del Canal (ver nuestra reseña). También dirigió bien dirigido durante la pasada década un ‘Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín’ de Lorca (ver nuestra reseña), y ofreció una buena adaptación de ‘El brulador de Sevilla’ (ver nuestra reseña). Pero en los convulsos tiempos prepandémicos le ha dado por meterse en otros andurriales tentadores y el resultado no nos parece bueno.

La pieza tiene ya dos años y no ha dejado de mutar. Su estreno se frustró en Madrid pero se llevó a cabo en Valladolid en 2021 y luego ha estado en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares antes de este corto retorno madrileño. Pero no por ello ha perdido un aire de improvisación quizás buscado, que hace trastabillar a menudo a los actores y distanciarse al espectador que no encuentra sintonía. La puesta en escena no tiene más dificultades que las técnicas del aparataje y están resueltas sin el menor fallo por el Jefe técnico Álvaro Delgado, al igual que la iluminación y los audiovisuales por parte de Raquel Rodríguez. Buen espacio sonoro al que hay que agradecer la inexistencia de pinganillos, y una producción correcta de la compañía Metatarso.

Facal parece haber descuidado la dirección actoral y el reparto resulta poco convincente; claro que no les denomina actores y actrices sino eso tan moderno de ‘performers’. Mario Alonso resulta el más empático, y Pedro Cantalejo (ya colaborador de Facal enteriormente) y Mateu Bosch (que sustituye a Kees Harmsen) le secundan mejor que Almar G. Sato y Laura Escobar, pero ni lo que nos cuentan ni cómo nos lo cuentan consiguieron interesarnos en una propuesta dubitativa y prolija que termina en una puja inocua.

Quizás por casualidad, o simplemente por ser la última moda dramátúrgica, ‘La realidad’ casi coincide en cartelera con otra pieza muy similar, ‘RUN [Jamás caer vivos]’ de José Padilla. Muy similar: miren si no nos creen nuestra correspondiente reseña.

VALORACIÓN DEL ESPECTÁCULO (del 1 al 10)

Interés: 6

Texto: 6

Dirección: 6

Puesta en escena: 6

Interpretación: 6

Producción: 6

Programa de mano: sigue sin haber

Documentación a los medios: no hay

Los Veranos de la Villa

Centro Cultural Conde Duque

La realidad

3 y 4 de agosto de 2022

Performers

Almar G. Sato, Laura Escobar, Pedro Cantalejo, Mario Alonso y Mateu Bosch

Equipo Artístico

Dramaturgia Pedro Cantalejo y Darío Facal

Diseño de iluminación Raquel Rodríguez

Espacio sonoro Room 603

Diseño de audiovisuales Raquel Rodríguez

Jefe técnico Álvaro Delgado

Director de producción Mario Alonso

Dirección Darío Facal

Distribución Lorenzo Pappagallo y Jorge Tejedor (Xperteatro)

Una producción de Metatarso Producciones

Con la colaboración del Festival Meet You y el Teatro Calderón de Valladolid

Duración aproximada: 100 minutos.