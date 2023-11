La CND cumple justito con tres reposiciones y un silbido

La Compañía Nacional de Danza se presenta esta temporada con escaso empuje, reponiendo tres coreografías junto a una novedad de reducido formato. ‘Morgen’ y ‘Kübler-Ros’ ya se estrenaron hace un año y ‘Arriaga’ lo fue en 2021. La novedad -‘Swoosh’ (Suspiro)- es un chispeante trío de catorce minutos que está bien, pero que no justifica la velada. Las cuatro piezas se presentan sin escenografía y con música grabada. La representación dura algo menos de dos horas con descansos cortos entre las piezas y un intermedio de quince minutos.

La CND no actuaba en Naves del Español en Matadero desde 2014 y vuelve ahora para presentar este ‘Swoosh’, inspirado en el logotipo así llamado de la marca NIke, el más conocido de todos los logos de moda, valorado en 26.000 millones de dólares. Una coreografía del director de la compañía, Joaquín De Luz, con dirección musical de Pablo Martín Caminero, en la que los bailarines calzan por supuesto ‘sneakers’, zapatillas de deporte. Nos dicen que ‘Swoosh’ alude al sonido de un movimiento repentino en el aire o en el agua. Está compuesta de tres breves escenas que aludiriían a ‘inesperados y fugaces encuentros de extraños en una ciudad tan trepidante como Nueva York’, y cada personaje está representado por un instrumento de jazz, a cargo sucesivamente de los pasajes musicales ‘Pequeño cinco’ (Borja Barrueta/Joaquín De Luz), ‘Stardust’ (Hoagi Carmichael/Mitchell Parish), y ‘A night in Tunisia’ (Dizzy Gillespie).

Pues sí, jazz con nostalgia de la época dorada del musical y los cabarés. YaeGee Park (Corea, 1990, solista de la CND en la que ingresó hace diez años) fue lo mejor de la noche, porque a su excelente técnica une ese carisma que necesitan los bailarines para atraer, simpatía y entusiasmo a raudales. La secundan Mario Galindo -joven solista, ‘bailarín del año en la escena internacional’ de los últimos premios Positano- y Anthony Pina -el bailarín principal de la compañía, también con una década de presencia en ella-, ambos con excelente técnica y menor química. Es una pieza resultona, que divierte y anima sin mayores aportaciones. Galindo nos pareció más fresco, y Pina, demasiado serio. Muy poderosas las músicas, especialmente la última. Sugerente iluminación de Juan Carlos Gallardo.

Por delante del estrenado silbido, la última coreografía que Nacho Duato realizó para la CND, ‘Morgen’, que dice inspirarse en las personas que se hacen un tatuaje con un punto y una coma representando su propia lucha contra el suicidio y su esperanza de seguir adelante; y el dúo ‘Kübler-Ross’, creado por Andrea Schermoly, inspirado en la teoría de las cinco fases del duelo (negación, ira, negociación, depresión y aceptación) de la famosa psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross (ver nuestra reseña del estreno de ambas el año pasado).

Duato parte de un poema, Resumé, de Dorothy Parker, que dice: ‘Las navajas te hacen daño; Los ríos son húmedos; Los ácidos te queman; Y las drogas causan calambres. Las armas no son legales; Las sogas ceden; El gas huele horrible; Mejor decide vivir’. Tan hermética como el poema a primera vista es la pieza, que no nos mejoró su accesibilidad desde su estreno hace trece meses.

Dura 35 largos minutos e ilustra una banda musical de Pedro Alcalde, quien así se explica: ‘El poema consta de ocho versos cortos. Los siete primeros hacen referencia a los inconvenientes de siete formas de suicidarse y el octavo y último indica que también se podría vivir. La idea inicial era la de crear una sección para cada uno de los siete primeros versos y realizar para el verso final una orquestación de la canción Morgen de Richard Strauss, tanto por su belleza como por el contenido de esperanza de su texto… el grupo instrumental quedó establecido como un sexteto: clarinete, violonchelo y cuatro percusionistas, sin ningún tipo de sonidos añadidos ni de elaboraciones electroacústicas, aunque en algunos pasajes lo pudiera parecer, al utilizar frecuentemente técnicas extendidas de ejecución instrumental. En cuanto a la composición de las diferentes secciones, tal vez se podría resaltar que hay un uso continuado del intervalo de segunda menor y de la cuarta cromática descendente, que eran los elementos que, en la teoría de los afectos del barroco, se utilizaban para representar el lamento, el luto y la muerte. También hay un uso repetido de diferentes formas de ostinati, pensados para producir una sensación de movimiento procesional, lo que podríamos llamar música de exequias’. Excelente explicación, algo que ya podían imitar sus colegas cuando ilustran dramaturgias. Explicación que nos reconcilia con una música muy dura, áspera y nada complaciente, pero que nos incitaría a ver de nuevo la pieza al oído más atento de sus siete secciones musicales. Ahora se explica uno la soga y el puñal, aunque no se explica ese feo enmascarado representando la muerte, esos plásticos, esos cambios de atuendo; menos mal que la octava y última sección es clara y diáfana, y todo termina bien.

La siguió la breve ‘Kübler-Ross’ , que pretende ilustrar la teoría de las cinco fases del duelo por la pérdida de un ser querido, uno de los modelos psicológicos más célebres en todo el mundo y establecido por la psiquiatra así apellidada. Estos cinco estadios consecutivos serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación, y tendrían lugar en mayor o menor grado siempre. Creada allá por 2014 por la coreógrafa Andrea Schermoly para Joaquín De Luz, esta debe ser la razón esencial de una presencia que nos pareció menor que en su estreno, aunque se base en la música de Antonio Vivaldi.

Y tras el intermedio, la segunda parte del programa fue como decimos la reposición de ‘Arriaga’, una coreografía coral de de Mar Aguiló, Pino Alosa -director adjunto de la CND- y Joaquín De Luz sobre música de Juan Crisóstomo Arriaga , exponente ibérico del clasicismo musical tardío: pasajes de tres de sus cuartetos y de su opus 17 a cargo de dos violines, viola y violonchelo. ‘Su eje central es la repetición de una melodía, a modo de leitmotiv en diversas formas, ritmos y tonalidades musicales de forma que ésta sea el vehículo para que el movimiento, partiendo de un lenguaje clásico y neoclásico vaya adoptando diversos estilos hasta llegar a un lenguaje de movimiento contemporáneo’ (ver nuestra reseña de abril de 2021).

En fin, no podemos más que mostrar nuestra decepción ante oferta tan cicatera en novedades como la que presentó la CND en su estreno de temporada de ayer martes (un programa que no tenía ni nombre). Habrá que esperar a La Silphide en diciembre y al programa triple de abril con Heatscape, Le Jeune Homme et la Mort y Cantata. Sí, ciertamente hay también una gira americana y actuaciones en Alemania y Sevilla, pero tenemos la impresión de que la compañía nacional trabaja al ralentí con su actual director desde 2019. El tener que hacer frente a la doble exigencia de ballet clásico y danza contemporánea quizás tenga la culpa.

Y en un panorama en el que han desfilado por Madrid en los últimos meses la Raymonda de Tamara Rojo con el English National Ballet (ver nuestra reseña), M de la canadiense Compagnie Marie Chouinard (ver nuestra reseña), ab [intra] de la Sidney Dance Company de Rafael Bonachela (ver nuestra reseña), y Sidi larbi Cherkaoui con el Ballet del Gran Teatro de Ginebra (ver nuestra reseña), las inevitables comparaciones se hacen a nuestro pesar odiosas.

Aproximación a la propuesta (valoración del 1 al 10)

Interés: 6

Coreografías: 6

Puesta en escena: 6

Interpretación: 7

Producción: 6

Programa de mano: n/h

Documentación a los medios: 6

Compañía Nacional de Danza

NAVES DEL ESPAÑOL EN MATADERO

SALA FERNANDO ARRABAL

Del 7 al 12 de noviembre, 2023

PROGRAMA:

MORGEN; / Nacho Duato (35 min)

KÜBLER ROSS / Andrea Schermoly (5 min)

SWOOSH / Joaquín De Luz (14 min) -estreno absoluto-

ARRIAGA/ Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz (30 min)

–Morgen

Elenco: Clara Maroto, Sara Fernández, Shani Peretz, Giada Rossi, Irene Ureña, José Alberto Becerra, Felipe Domingos, Yanier Gómez Noda, Erez Ilan, Shlomi Shlomo Miara, Anthony Pina, Benjamin Poirier

Coreografía: Nacho Duato

Música original: Pedro Alcalde

Diseño de escenografía y vestuario: Nacho Duato

Diseño de Iluminación: Nicolás Fischtel (A.A.I.)

Intérpretes de la música: Joan Enric Lluna (clarinete), Erica Wise (violonchelo), Molly Malcolm (voz) y ensemble “Percussions de Barcelona”: Robert Armengol, Miquel Vich, Núria Andorrà, Riccardo Massari Spiritini

Proyecciones: Victor Tomé (Sonicine)

Asistentes al coreógrafo: Yoko Taira, Daan Vervoort

Figurines (maillots): Nuria Manzano

Realización de escenografía: Mambo Decorados

Realización de vestuario: Sastrería de la CND, Carmen Granell

Grabación musical: Ferran Conangla, Sergio Sotelo

Duración: 35 minutos

Estreno absoluto por la Compañía Nacional de Danza en el Palacio de Festivales de Cantabria, Santander (España), el 25 de febrero de 2022

–Kübler-Ross

Elenco: Kayoko Everhart, Álvaro Madrigal

Coreografía: Andrea Schermoly

Música: Antonio Vivaldi – Andante del Concierto para violín en Si bemol Mayor RV583

Figurines: Bregje van Balen

Realización vestuario: Sastrería CND

Duración: 5 minutos

Estreno absoluto en el Lincoln Center, Nueva York (EE.UU), el 11 de abril de 2014

Estrenado por la Compañía Nacional de Danza en el Teatro Real, Madrid (España) el 3 de octubre de 2022

–Swoosh

Elenco: YaeGee Park, Mario Galindo, Anthony Pina

Coreografía: Joaquín De Luz

Música: Pequeño cinco (Borja Barrueta/Joaquín De Luz); Stardust (Hoagi Carmichael/Mitchell Parish; A night in Tunisia (Dizzy Gillespie). Grabado en CAMALEÓN Music estudio, el 16 de octubre de 2023

Intérpretes musicales: Alex Conde, piano; Pablo Martín Caminero, contrabajo; Borja Barrueta, batería

Dirección Musical: Pablo Martín Caminero

Diseño de vestuario: Anthony Pina

Diseño de iluminación: Juan Carlos Gallardo

Realización vestuario: Tania Bakunova

Duración: 14 minutos

Estreno absoluto por la Compañía Nacional de Danza en las Naves del Español en Matadero, Madrid (España), el 7 de noviembre de 2023

–Arriaga

Elenco: Elisabet Biosca, Ana Calderón, Cristina Casa, Celia Dávila, Kayoko Everhart, Sara Fernández, Sara Khatiboun, Akane Kogure, Clara Maroto, María Muñoz, Daniella Oropesa, Hamin Park, Shani Peretz, Giada Rossi, Irene Ureña, José Alberto Becerra, Juan José Carazo, Mario Galindo, Thomas Giugovaz, Yanier Gómez Noda, Erez Ilan, Álvaro Madrigal, Shlomi Shlomo Miara, Iván Sánchez, Jorge Palacios

Coreografía: Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz

Música: Juan Crisóstomo Arriaga (Bilbao 1806 – Paris 1826)

Asesoramiento estilístico: Andrea Pimentel

Diseño de iluminación: Mar Aguiló, Pino Alosa, Joaquín De Luz (en colaboración con el equipo técnico de iluminación CND)

Maestra repetidora: Yoko Taira

Tratamiento tejidos y tintes: María Calderón

Duración: 30 minutos

Estreno absoluto por la Compañía Nacional de Danza, en coproducción con el Festival de Granada, en el Teatro del Generalife, Granada (España), el 22 de julio de 2020.