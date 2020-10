Rafa Nadal: «Uso antes el Kia que el Aston Martin, es más cómodo»

Rafa Nadal es grande, en público y en privado, en la pista y hasta frente a la cámaras de televisión. Es español de verdad y sis recovecos o esquinas.

El programa ‘La Resistencia’ que presenta David Broncano en Movistar+ dio la sorpresa al anunciar que iba a entrevistar a Nadal.

El propio humorista había adelantado que para este programa debía coger un avión y dejó claro que el invitado de esta ocasión era tan especial «que solo puedes entrevistarlo si vas tú a donde está él».

Finalmente Twitter estalló cuando el programa anunció que el invitado era Rafa Nadal y que el reportaje se desarrollaría en su academia de Manacor.

Es por ello que el programa del martes se convirtió en uno de los más especiales para Broncano y su equipo, ya que su afición al tenis es de sobra conocida y contaba con una auténtica leyenda viva del circuito que, casualmente, es probablemente el mejor deportista español de la historia.

No somos conscientes de la suerte que tenemos por coincidir en la misma época con @RafaelNadal . #LaResistencia pic.twitter.com/VoCYj87TIG

Uno de los temas giró en torno al 13º Roland Garros conquistado por Rafa Nadal, que supone su 20º título de ‘Grand Slam’.

«Es la hostia, ganar 13 es una puta locura», afirmó el presentador, a lo que el deportista respondió:

«La verdad es que sí, para mi también lo es, qué barbaridad… Se tienen que dar un cumulo de circunstancias para que se de esto y ha ido ocurriendo. Mira que no me gusta hablar de ello pero es una pasada, sí».

Nadal y Broncano departieron sobre los épicos duelos con Federer y Djokovic y se centraron en las sensaciones del español durante la temporada:

«Hay épocas mejores y peores pero, si las malas son muy alargadas, es muy cansado. Voy tomándome más descansos y buscando los torneos que más me convienen”.

La charla también giró en torno a la figura de Roger Federer, el ídolo de Broncano, cuando el presentador comentó que estaba alojado en la ‘suite Rafa’ y no en la ‘suite Federer’ que está justo al lado. En ese momento el humorista le preguntó a Nadal: «¿Te ha hablado de mí?», a lo que Rafa respondió dejando roto a Broncano:

«No sé si sabe quién eres, no creo que se acuerde de ti».

La entrevista también dejó una muestra de la brutal honestidad de Nadal, cuando Broncano le preguntó por los coches que tiene: «¿Tú conduces el Kia antes que el Lamborghini? ¿Antes que el Aston Martin?», a lo que el tenista respondió:

«Es que a día de hoy es mucho más cómodo».

«Los coches están ahí parados, hace 6 meses que no cojo ninguno… y alguno no sé si se pone en marcha. El blanco ese (definido por Broncano como «el más guapo de todos») no lo vas a poder poner en marcha».