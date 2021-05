Anabel Alonso se emberrincha con la aplastante victoria de Isabel Díaz Ayuso en Madrid

El berrinche que ha cogido se ha escuchado hasta en Ganímedes.

Anabel Alonso se tragó como una bendita la falsa creencia de que una alta participación en las elecciones es sinónimo de que gana la izquierda.

La actriz daba saltos de alegría la tarde del 4 de mayo de 2021 cuando comprobaba que la asistencia a las urnas para los comicios madrileños había sobrepasado todas las previsiones:

— Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) May 4, 2021

Sin embargo, cuando durante la noche del 4-M se fueron recontando los votos y el triunfo de Isabel Díaz Ayuso era cada vez más aplastante, a la artista vasca perdió todo su buen humor y acusó, con sus peculiares modos, a los madrileños de haber equivocado a la hora de depositar la papeleta:

— Anabel Alonso Oficial 🇪🇸🇪🇸🇪🇸 (@AnabelAlonso_of) May 6, 2021

Nada más subir este mensaje, el saco de respuestas que recibió fue memorable:

Más vale que reflexioneis y que no hagáis burlas.

Ridiculizar al adversario no es buena idea. Salvo que queráis extinguiros.

— Roberto Serrano (@RobkickNae) May 7, 2021

— El Perro de Pavlov (@YaNoMolasNada) May 7, 2021

— Lola Cayetana Mento 👑❤💛❤ (@LolaMen70031143) May 7, 2021

— Naranja Mecánica 🖤 (@Aurantiacum) May 7, 2021

A veces pienso que estas tonterías las haces para ver si consigues trabajo. O si tienes, que no tengo ni idea, tener uno mejor. Después reflexionó y pienso que es estructural.

Obvio, deberíamos haberte preguntado a quien teníamos que votar y no tener la osadía de decidirlo por nosotros mismos.

No entiendo bien que quiere decir Anabel Alonso con este juego de palabras. En cualquier caso, hay que respetar la decisión del pueblo. Cuando las personas votan no lo hacen por ser de izquierdas o derechas, o no deberían. (Parte 1)

— Sarah (@Sarah37524558) May 6, 2021