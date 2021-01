Entre los productos de belleza de culto para los maquilladores hay algunos a buen precio, como las pestañas postizas Ardell, el ungüento labial Lucas Papaw el favorito de Madonna o la esponja de maquillaje Beauty Blender, todos cuestan menos de 15€.

Si eres curiosa, seguro te interesa saber porqué los expertos en belleza usan productos como estos, en Periodista Digital te contamos más detalles.

11 productos de belleza que usan los maquilladores

Los maquilladores, suelen buscar productos ‘todoterreno’, — no solo sirven para un uso, sino para varios—.

Al usar tantos productos, sobre distintos tipos de piel, van testándolos y muchas veces son los que descubren múltiples usos. De ahí que distingan cuando una marca les vale la pena y cuando no.

Otro aspecto en el que se fijan: cómo combina cada producto entre sí, para lograr el objetivo final, ‘un maquillaje perfecto’.

Recordemos al maquillar se van añadiendo capas de distintos productos, por eso si buscamos un acabado natural, los cosméticos deben combinar bien

The Inkey List crema para reducir bolsas y arrugas con cafeína

Frankie Boyd maquillador de artistas como Scarlett Johansson cuenta en prevention.com que usa a menudo esta crema para disminuir bolsas y ojeras. Lleva cafeína que tiene propiedades antiinflamatorias. Lo mejor es que además no es cara.

Ungüento Lucas Papaw 25 gramos

Pomada australiana de papaya, que sirve para hidratar los labios entre otras muchas cosas. El ungüento desarrollado hace más de 100 años por el Dr Thomas Pennington Lucas, no ha cambiado.

Se elabora con fruta fresca cultivada biológicamente en Queensland, con ingredientes de calidad, sin talco, goma, laca o lauril sulfato de sodio.

Famosas como Madonna se declaran fan de este ungüento que también es un producto de culto de los maquilladores, (y su precio además es económico). Entre sus usos:

Quemaduras leves, quemaduras solares y escaldaduras

Erupción de grava, cortes y heridas abiertas menores

Sarpullido y rozaduras del pañal

Astillas y espinas

Alivio temporal de los síntomas de la dermatitis y el eccema .

Embryolisse lait crema concentrada 75 ml (concentrated creamy lotion)

Este producto es un básico para los maquilladores por una razón, es multifunción.

Cromo crema hidratante para pieles secas

Como pre base para pieles secas y normales, deja un acabado luminoso.

Como mascarilla, aplicada durante 15 minutos sobre la piel una capa espesa, y luego retirando con agua tibia.

Para hidratar la piel tras la exposición solar

Para el cuidado de la piel tras el afeitado.

Pestañas postizas Ardell

Posiblemente las pestañas postizas más famosas, disponibles en más de 10 variedades, desde las naturales a las Ardell Wispies para maquillajes más marcados, las demi wispies para una mirada felina, las double up, y también grupos de pestañas pequeños para rellenar. Los precios son económicos, desde los 4.49 un par.

Son un producto de culto para muchos maquilladores, por ejemplo la maquilladora Francelle Daly comentó en una entrevista a wmagazine. com, « que suele tener hasta 10 paquetes en su bolsa de trabajo».

Quedan bien en cualquier tipo de ojo y sin importar la edad. Se puede recortar o ajustar si el ojo es más pequeño. Si quieres una mirada espectacular las pestañas Ardell no te pueden faltar. Si usar pegamento no es lo tuyo también las tienes en versión magnética.

Kevyn Aucoin The Sensual Skin Enhancer – # SX 05 (Light Shade with Beige Undertones) 18g

Muchos maquilladores usan productos de esta marca, Kevyn Aucoin ha sido uno de los maquilladores más talentosos del siglo XX, le llamaban, ‘El Miguel Ángel’ de maquillaje, creó su marca de maquillaje en el 2001. Desafortunadamente falleció en el 2002.

Kevyn Aucoin trabajó con revistas de gran prestigio como Vogue, maquilló a famosas como Linda Evangelista o Cindy Crawford.

Los productos de Kevyn Aucoin son de alta calidad pensados para facilitar el trabajo diario de un maquillador, o para quien prefiere pagar más por disfrutar de un gran producto.

Kevyn Aucoin The Sensual Skin Enhancer es un corrector disponible en 16 colores. Disimula todo, ojeras, granitos, imperfecciones incluso tatuajes. Deja la piel hidratada sin efecto máscara.

Homeoplasmine – Arma secreta de maquillaje, 18 gramos

Es un medicamento homeopático creado por el laboratorio francés Bioron, está indicado para aliviar la piel irritada, con acné. Sin embargo la maquilladora Sarah Glick, lo usa para dar un aspecto de brillo natural sobre los labios, los hidrata.

Lo mezcla con lápiz labial, y lo usa tanto en labios como en párpados. También para domar cejas rebeldes para que tengan un aspecto armonioso pero natural.

Creme de la mer crema hidratante 60 ml

Lanzado en el otoño de 2012, ha sido uno de los humectantes más vendidos de La Mer. Su fórmula es similar a la hidratante original de la marca.

Ha cambiado ligeramente la fórmula, retirando algún componente y añadiendo aceite de semilla de macadamia intergrifolia. Contiene una amplia variedad de ingredientes.

Enzimas reparadoras, antioxidantes y péptidos. Además un ingredientes exclusivo de La Mer, Miracle Broth™. Se trata de una mezcla de algas fermentadas que logra un efecto inflamatorio.

Además contribuye a mantener la hidratación, al ser un polisacárido. Es un producto de belleza de alta gama por su precio, pero hay años de investigación hasta conseguir la fórmula.

Etienne Ortega , maquilladora de Kris Jenner, la madre de las Kardashian, comenta en Byrdie, que deja un acabado una vez que comienzas a aplicar la base y polvos, le gusta tanto que cree que su maquillaje no sería igual sin usar este producto.

IT Cosmetics Your Skin But Better CC+ Cream with SPF 50+ 32ml (Light)

Estamos ante otro producto de culto, con varios usos. Por ejemplo se puede utilizar como crema hidratante, como base de maquillaje y protector solar, y como sérum anti edad.

CC+ Cream with SPF 50+ es un producto que brinda cobertura total, es un tratamiento anti edad con un potente SK-II – Máscara de tratamiento facial

Lleva PITERA un ingrediente registrado por la marca, se trata de un bio ingrediente derivado de la fermentación de la levadura. Tiene parecido con los factores hidratantes naturales de la piel.

Contiene más de 50 micronutrientes como vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos orgánicos.

Proporciona a la piel una hidrogenación intensa, mejora la luminosidad de forma inmediata. Rellena la piel y le da mejor textura. Elegida la mejor mascarilla del 2018 por la revista Harper’s Bazaar.

Beautyblender Esponja Tono Black – 100 gr

Esta esponja es un producto muy popular en Instagram, lo usan millones de mujeres en todo el mundo. Textura muy suave, es absorbente y se trabaja muy bien con maquillaje líquido.

Si te preguntas si una esponja de maquillaje puede ser tan popular (¿si total es una esponja?). La diferencia es que no es una ‘esponja’ común, todo lo que has probado no tiene nada que ver. Una vez la usas te das cuenta que: con ella consigues mejores resultados que sin ella.

La maquilladora Mary Phillips , cuya lista de clientes incluye a Chrissy Teigen y Jennifer López, comentó a la revista Allure, que antes compraba otras esponjas hasta que descubrió esta. Las que usaba eran de forma triangular y podían dejar marcas, esta sin embargo no lo hace.

AVENE Agua Termal 300 m

Avène comenzó en un pequeño pueblo del sur de Francia. El encantador pueblo antiguo de Avène se encuentra en el valle de Orb. En 1736, el caballo del marqués de Rocozel, sufría prurito y se curó tras sumergirse varias veces en el río Orb. Así descubrieron sus propiedades calmantes.

En 1874, el gobierno francés declara que esta agua termal era de interés público. En 1990 se funda el laboratorio de Avene, utilizando el agua de manantial como ingrediente clave en sus fórmulas.

Este producto es multifunción, sirve como tónico, también para fijar el maquillaje, para calmar la piel tras la exposición solar.

