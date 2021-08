10 mejores after sun 2021 🌞

Piz Buin o Korres con yogur son dos de los mejores after sun 2021, ¿qué beneficios aporta usar este producto, es realmente necesario?

Todos sabemos que los expertos recomiendan usar protección solar todo para evitar los efectos de los rayos UVA y UVB. ¿Pero realmente tenemos en cuenta el uso del after sun?

En Periodista Digital te contamos más detalles sobre este producto muy recomendable para cuidar la piel después del sol, (y marcas bien valoradas).

3Â ventajas de usar after sun

Ayuda a mitigar el daño solar

El bronceado es un efecto de la piel ante la acción de los rayos solares. Se protege formando melanina que es el pigmento que nos proporciona el bronceado.

La exposición al sol puede provocar quemaduras, por eso aun con protector solar el tiempo de exposición no puede ser excesivo.

Si tras una jornada en la playa has regresado a casa con la piel ‘recalentada’, es posible que tu piel haya recibido más sol del que pueda soportar.

El after sun, es un producto con ingredientes calmantes como el aloe vera, con capacidad antioxidante e hidratante. Si has tomado ‘demasiado sol’, usar after sun puede aliviar la sensación de calor y enrojecimiento de la piel.

Si te has quemado, usa after sun y no te expongas al sol hasta que tu piel se haya recuperado. Procura no rascarte para evitar que la piel se rasgue.

Reconforta la piel

Nada más aplicar after sun notarás alivio, algunos llevan mentol, que proporciona una sensación de frescor inmediata. Así que no solo hidratan tu piel, además es placentero usarlos.

Puedes usar otros remedios caseros para calmar la piel, pero ninguno tan efectivo como el after sun, esté formulado para tratar la piel después del sol.

Prolonga el bronceado

Aplicar after sun a diario tras la exposición al sol, ayuda a prolongar el bronceado. Tu piel se verá más luminosa, hidratada y saludable.

A tener en cuenta sobre el uso del after sun

Una idea errónea es que se puede tomar el sol mucho tiempo, y que aunque te pases, ‘el after sun’ te resolverá el problema. No es cierto, si te has quemado, aparece inflamación e incluso ampollas, y descamación, el daño ya se ha producido.

El after sun no reparará ese daño al ADN. Lo que hará es atenuar los síntomas favoreciendo la recuperación de la piel. Pero debes evitar el daño solar usando protección y limitando la exposición al sol.

Mejores after sun 2021

La loción humectante para después del sol Premium de Sun Bum está enriquecida con aloe calmante y vitamina E, proporcionando una hidratación intensa para restaurar suavemente el equilibrio natural de la humedad de la piel.

 La fórmula ligera y no grasa se absorbe rápidamente, dejando la piel suave y tersa.

 Restaura y protege la piel dañada por el sol. Evita la descamación para un bronceado más duradero.

 Contiene manteca de cacao suave y aloe refrescante. Sin gluten, 100% vegano, sin alcohol. Vitamina E Enriquecido

Ecran lleva 60 años cuidando la piel de sol, este producto es un clásico para hidratar la piel tras la exposición solar.

Repara la piel de los efectos del sol

Alivio inmediato, acción 24h

Previene el envejecimiento prematuro

Ayuda a mantener el bronceado

Esta loción, está clínicamente probada para humectar profundamente y calmar la piel seca con la primera aplicación. Cura y refresca la piel seca sin sentirse grasosa.

Se absorbe rápidamente para dejarte una sensación no grasosa

Preparada con extracto de aloe vera  100% puro que se sabe que calma y alivia la piel seca e irritada

 100% puro que se sabe que calma y alivia la piel seca e irritada Se ha probado clínicamente que el humectante corporal mantiene la piel seca sana por 3 semanas*

Se ha probado clínicamente que humecta profundamente desde la primera aplicación, para dar una piel con una apariencia notablemente más sana

para dar una piel con una apariencia notablemente más sana La loción corporal diaria funciona mejor en: piel seca, piel estresada, resequedad por quemaduras del sol

Para abrir, gire la pompa de modo que la «V» en Vaseline® en la parte superior de la pompa quede hacia usted. Luego, simplemente presione hacia abajo para dispensar el producto en la mano

Si tienes una piel atópica, sensible o reactiva, este es tu after sun.