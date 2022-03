¿Qué es un astringente facial?

¿Te suena el término astringente facial? Si tienes la piel grasa o mixta y eres propensa a tener brotes de acné. Es probable que entre tus productos de belleza tengas alguno que cumpla esta función.

Un astringente es una fórmula líquida que suele llevar un ingrediente llamado isopropilo. Un tipo de alcohol que se usa en la limpieza doméstica y la industrial.

En cosmética, se utilizan distintos isopropilos, algunos de carácter botánico, como el miristato de isopropilo, tiene propiedades emolientes y aglutinantes, puede diluir otros componentes del producto, lo que facilita la penetración en la epidermis.

¿Cuáles son los beneficios de un astringente facial?

Usar un astringente en la cara puede ser útil para pieles grasas y propensas al acné.

Reducir la inflamación de granitos o espinillas

Al tener alcohol ayudan a secar la zona inflamada y esto contribuye a disminuir la inflamación. Si tienes un grano enrojecido e inflamado, lava primero con un jabón adecuado, luego sobre la piel limpia aplica un astringente. Verás como en uno o dos días, el grano se notará menos, al disminuir la inflamación.

Limpia las impurezas de la piel, sebo y otras micropartículas.

Los astringentes además de llevar alcohol también llevan agua, y otros compuestos. Ayudan a limpiar el rostro,— aunque no sustituyen a un desmaquillante—, más bien completan la limpieza de la piel.

Tras usar tu jabón o leche desmaquillante se aplica el astringente con un algodón dando pequeños toques. Si aún quedara maquillaje este producto por su composición lo elimina.

Reduce la aparición de brotes

Los dos apartados anteriores, llevan a este tercer beneficio. Un astringente minimiza la aparición de brotes de acné al disminuir las impurezas y el sebo de la piel. Siempre y cuando se use de forma correcta.

Por ejemplo si exfolias la piel, no debes usar después un producto astringente, ya que con la exfoliación ya estamos eliminando el exceso de sebo de la piel. Si además aplicamos un astringente secaremos en exceso la epidermis. Un efecto rebote que se provoca en la piel es que cuando está muy reseca se fuerza la producción de sebo para compensar.

Efectos antibacterianos

Un astringente, lleva alcohol, esta sustancia tiene efectos antisépticos. Se usa ampliamente en hospitales y en la industria como desinfectante.

El alcohol y sus derivados dependiendo de la composición, tiene una acción ‘biocida’, esto es que inhiben o destruyen el crecimiento de los microorganismos sobre el tejido vivo.

Un gel de lavado de manos con un contenido superior al 60% en alcohol es eficaz para desactivar gérmenes.

En un producto astringente no se da esta composición, pero al tener un porcentaje de alcohol ejerce un ligero efecto antiséptico.

¿Cuáles son los efectos secundarios?

Si tienes la piel seca o sensible no uses productos astringentes, ya que acentúan la sequedad. Si tienes la piel grasa los puedes usar, pero teniendo en cuenta no exfoliar previamente.

Tampoco es adecuado usar astringentes si tienes psoriasis, eccema o sufres rosácea en la piel. En estos casos es mejor una loción calmante.

Si tienes la piel mixta y usas un astringente, puedes minimizar efectos secundarios, aplicando el producto, —solo en las zonas donde tengas piel grasa o suelen aparecer granitos—. Esto evitará sufrir problemas de exceso de sequedad.

Astringentes faciales más vendidos en Amazon

Tónico facial para piel mixta, restablece el pH tras el uso de desmaquillante. Regula la producción de sebo, cierra los poros y equilibra la piel.

Ayuda a reducir el enrojecimiento de la piel, gracias a componentes como el agua de Hamamelis. Se puede usar en la rutina de belleza de día y de noche.

Un tónico con mezcla de rosas con más de 4.000 valoraciones en Amazon, obtiene una nota de 4.5 sobre 5.

Consigue un brillo natural con el tónico con agua de rosas y hamamelis, una fórmula enriquecida con aceites esenciales que repone y restaura la piel .

. Con propiedades antioxidantes e hidratantes, e ingredientes como aloe vera, aceite y agua de rosas, este tónico de fórmula suave elimina las impurezas de la superficie de la piel para lucir un rostro fresco y rejuvenecido.

Ideal para pieles grasas o mixtas, con poros dilatados o textura irregular o con imperfecciones.

La loción astringente micro-exfoliante ayuda a desobstruir los poros, reducir su tamaño y a combatir su obstrucción gracias a la combinación de un activo purificante y del LHA micro-exfoliante.

Testado sobre pieles grasas con tendencia acnéica.

Tónico astringente con sustancias calmantes como la manzanilla o la caléndula. Hidrata y reequilibra la piel. Aporta frescor, combina agentes hidratantes naturales con otros astringentes.

Se usa tras el desmaquillante. Deja la piel limpia, fresca con una sensación de limpieza y confort.

– Su fórmula está enriquecida con extracto de sauce, pepino, té verde con una eficacia purificante y una mezcla de azúcares de propiedades hidratantes;

– Reduce el sebo cutáneo y calma la piel suavemente;

cutáneo y calma la piel suavemente; – Delicado y ligero en el rostro y tiene una textura acuosa que se absorbe al instante, dejando la piel fresca.

Tónico con acción reguladora del sebo para pieles grasa o con tendencia al acné.

Reduce el acné y los granitos puntuales.

Efecto queratolítico para dar luminosidad a las pieles mixtas y grasas.

Limpia los poros en profundidad.

Un tónico limpiador facial.

Exfolia suavemente la piel con el tónico de solución de glicólico al 8 %. Se ha diseñado para alisar y unificar el tono de piel. Úsalo a diario para unos efectos duraderos que crean un cutis más luminoso y de aspecto más juvenil, a la vez que alivia y calma.

Hamamelis: elimina las grasas y las impurezas.

Loción fresca astringente sin aclarado que estimula, tonifica y matifica la piel.

Gracias a su pH , contribuye a controlar la proliferación bacteriana.

Ayuda a secar las lesiones rápidamente, previniendo su reaparición.

Fórmula enriquecida con activos seborreguladores que ayudan a controlar la producción del sebo.

Regula y normaliza la excesiva producción de grasa.

No comedogénico.

Neutrogena Blackhead Eliminating Tónico Limpiador con Ácido Salicílico Purificante, Pieles con Puntos Negros, 200 ml

Tónico con ingredientes indicados para prevenir los puntos negros. Su fórmula limpia en profundidad y actúa eliminando la suciedad y el sebo.

