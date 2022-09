¿Conoces los beneficios de la bruma hidratante? Con tanto producto de belleza, es difícil saber si realmente necesitas algo o si vale la pena probarlo, la bruma hidratante es un ejemplo.

Su misión es aportar hidratación y nutrientes a la piel, puede ser de gran ayuda para pieles secas y sensibles. ¿Cómo se usa la bruma hidratante? En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Qué es la bruma hidratante?

La bruma hidratante la encuentras para la cara o para el cuerpo. A diferencia de las lociones o cremas hidratantes las brumas hidratantes vienen en un envase en forma de aerosol, bruma se refiere a ‘niebla’ o producto en aerosol. Se deben aplicar a unos centímetros de distancia del cuerpo o la cara, si es bruma facial.

Una crema corporal la tienes que masajear y algunas cuestan en ser absorbidas por la piel, además no te puedes vestir enseguida porque pueden dejar sensación grasa.

La nebulización, permite que los ingredientes salgan pulverizados sobre la piel, se puede dar un masaje para ayudar a su absorción, pero al ser una textura líquida la piel lo absorbe perfectamente sin dejar sensación grasa. Se trata de proporcionar una sensación de hidratación rápida.

La bruma hidratante puedes usarla a lo largo del día, (tienes envases de tamaño pequeño que puedes llevar en el bolso). Si tu piel es seca, o sensible, o si quieres refrescarla, la bruma hidratante es una opción para cuidar tu piel, que aporta una sensación de frescura.

Existen brumas hidratantes para todo tipo de piel o para necesidades especiales por ejemplo pieles con rosácea o con acné.

Contienen una amplia variedad de ingredientes, como antioxidantes, mucílagos y vitaminas que pueden tener efectos calmantes, antiinflamatorios, aclarantes de manchas o astringentes para la piel grasa.

Brumas hidratantes recomendadas en Amazon

Humectante ligero en una innovadora forma de spray para una piel suave, tersa y fresca:

Hidrata durante 48 horas *.

Aplicación rápida y uniforme , incluso sobre piel húmeda.

Absorbido inmediatamente. No graso.

Fragancia delicada.

Bruma hidratante con activos antioxidantes, calmantes y regeneradores cuyas propiedades aportan a la piel del rostro una sensación de vitalidad y confort.

cuyas propiedades aportan a la piel del rostro una sensación de vitalidad y confort. Su alto contenido en Aloe vera, glicerina y agua extrem hidrata, refresca, previene la irritación y facilita la renovación de tejidos.

Calma y disminuye el enrojecimiento gracias al extracto de agastache mexicana. Además, el agua de uva, el agua de rosas y el extracto de withania somnífera proporcionan una acción antioxidante que protege la piel de los procesos oxidativos, del daño fotoinducido y de la luz emitida por las pantallas.

La pulverización oxigenante que rehidrata y rellena la piel al despertar.

Al despertar el flujo sanguíneo y la temperatura están al mínimo. El aporte de oxígeno y micro-nutrientes se reduce.

Deshidratada por la pérdida de agua, que es más intensa por la noche, la piel sufre y lo transmite con un tono apagado y líneas de expresión más marcadas.

Especialmente pensado para todas las mujeres que sueñan con un tratamiento alisador y rellenador cuando se despiertan.

Vaporizador facial vegano súper ligero y con un alto porcentaje en agua de té verde y extracto de arroz.

Este mist es tan hidratante como una crema pero tan ligero como una pluma, y será tu preferido si en una bruma facial buscas refrescar tu piel a lo largo del día pero también rehidratar.

refrescar tu piel a lo largo del día pero también rehidratar. La línea Fundamental de Klairs crea productos ligeros pero muy hidratantes para esas pieles deshidratadas que prefieren texturas más livianas, y este mist es el ejemplo perfecto .

. Contiene un 82% de agua de té verde, un antioxidante maravilloso con propiedades antiedad, extractos de arroz para mantener la elasticidad de la piel y de pepino para refrescar. Este cóctel de ingredientes consigue mantener la humedad de la piel allá donde te lo apliques, y por eso sabemos que va a encantarte.

Relaja el cuerpo y la mente con una fragancia de loto sagrado y jinjolero, un ingrediente en la medicina china con propiedades calmantes.

La fórmula no contiene alcohol se puede usar sobre la piel sensible, no mancha las tela. Se puede utilizar como rutina relajante antes de dormir.

Garnier Delial Sensitive Advanced Bruma Facial es un protector facial hidratante de alta protección. Su fórmula protege contra los rayos, UVB y UVA largos.

Especialmente indicada para pieles claras, sensibles e intolerantes al sol; previene los daños cutáneos a largo plazo

Niebla hidratante con 4 acciones en 1.

Enriquecida con agua de coco rica en antioxidantes, té Rooibos, y fermento de kéfir.

Fórmula calmante se puede usar a lo largo del día y además sirve para fijar el maquillaje.

Un refrescante zumo de frutas y té verde que devolverá tu piel a la vida en cualquier momento del día.

que devolverá tu piel a la vida en cualquier momento del día. Despierta y revitaliza la piel tras la limpieza, fija el maquillaje, todo con esta maravillosa bruma . Alimenta tu piel con las vitaminas de este cóctel que además combina el poder hidratante de la manzana con el extracto antioxidante de los arándanos .

. Alimenta tu piel con las vitaminas de este cóctel que además combina el poder hidratante de la manzana con el extracto antioxidante de los . Recomendada para pieles ávidas de hidratación, luminosidad y jugosidad.

Modo de empleo

Pulverizar sobre el rostro con los ojos cerrados, tanto sobre la piel limpia como maquillada, tantas veces como necesites a lo largo del día.

99,75 % del total de los ingredientes son de origen natural.

10,09 % del total de los ingredientes son de origen orgánico.

Bruma corporal que deja en la piel un aroma dulce como a algodón dé azúcar.

También te puede interesar

¿Te ha gustado el artículo sobre la bruma hidratante? En Facebook tienes más ideas de belleza y LifeStyle.