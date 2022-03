Ganar de dos a tres kilos tras las Navidades es tan cíclico como la Lotería del Niño. ¿Uno de tus propósitos para este año es adelgazar?

Enero es el mes de las dietas. Millones de personas en todo el mundo inician una dieta, con el sano propósito de equilibrar los excesos navideños, y quien no lo hace en enero comienza en marzo o abril de cara a la Semana Santa.

En Amazon, aumentan las ventas de accesorios para el deporte, bicicletas estáticas y suplementos o productos para adelgazar. Entre los que destacan están la melatonina o la garcinia cambogia.

En Periodista Digital te contamos qué productos para adelgazar están triunfando en Amazon.

Enero es el mes del año que más gente se pone a dieta

Según el Washington Post 45 millones de norteamericanos comienzan una dieta durante el mes de enero. Lo mismo ocurrirá en Europa y otros países del mundo.

Antes de las fiestas de Navidad comienzan las cenas de empresa, luego viene Nochebuena, Navidad, salir a tomar algo con amigos o familia. Nochevieja, y para finalizar el Día de Reyes con el roscón.

En Navidad casi todo el mundo come y bebe, más de la cuenta. Según la Asociación Dietética Británica una persona promedio consume hasta 6.000 kcal el día de Navidad. La media de aumento de peso según esta asociación es de 2.3 kg.

Una persona en Navidad puede llegar a sumar hasta 500 kcals adicionales, lo que al final suma un aumento de unos 2.3 kg, tras pasar el período de Navidad.

Cada persona tiene una tasa metabólica basal, que es las calorías que su cuerpo quema en reposo. Por eso hay quien comiendo la misma cantidad de alimentos engorda mientras otras personas no lo hacen.

La tasa metabólica varía en función de distintos factores, como la edad, la altura, o la actividad física. Esto es algo que sí sabemos, que cuando hacemos ejercicio nuestro cuerpo quema más energía, y por lo tanto calorías.

¿Por qué adelgazar es tan difícil y engordar tan sencillo?

Porque nuestro cuerpo está preparado para sobrevivir y acumular grasa, (reservas) es un trabajo que hace de forma eficaz.

Si comes más calorías de las que gastas, se transformarán en grasa. Comer de más puede ser tomar un par de rebanadas de pizza un día, un pastelito otro día, todas estas comidas que pueden parecer ‘poca cosa’ van sumando y se reflejarán en la báscula.

La solución parece obvia, comer alimentos que sumen menos calorías por un lado, y aumentar el ejercicio físico por otro. Sin embargo, tan fácil no será cuando existen tantos problemas de sobrepeso en el mundo.

Para facilitar el objetivo de adelgazar muchas personas recurren a suplementos de plantas con efectos saciantes o diuréticos. Hay que destacar que estos productos no hacen milagros, pero pueden incluso servir psicológicamente para que la persona se sienta motivada a seguir una dieta.

Productos para adelgazar más vendidos en Amazon

En Amazon España no se venden productos que no estén autorizados en la Unión Europea, en muchos de ellos verás varios logos como el de la ISO 9001, otros tienen ingredientes veganos y han sido certificados por laboratorios independientes.

Todo esto no implica que estos productos sean ‘mágicos’, en todos te recomiendan que sigas una dieta equilibrada a poder ser basada en verduras, proteínas y que limites los hidratos de carbono como pastas, arroz, dulces. Además que practiques ejercicio físico, lo que todos sabemos…

No olvides, que aunque perder peso es recomendable si lo necesitas, si además padeces alguna enfermedad, antes de tomar suplementos adelgazantes debes consultar con tu médico.

Este producto tiene muy buenas opiniones en Amazon, combina dos suplementos en uno, con melatonina y ashwagandha.

La melatonina se usa generalmente, para mejorar el sueño en diferentes condiciones. Por ejemplo, se usa para el desfase horario, para ajustar los ciclos de sueño-vigilia en personas cuyo horario de trabajo diario cambia (trastorno por turnos de trabajo) y para ayudar a las personas a establecer un ciclo diurno y nocturno.

para ajustar los ciclos de sueño-vigilia en personas cuyo horario de trabajo diario cambia (trastorno por turnos de trabajo) y para En cuanto a la ashwagandha tiene una amplia variedad de usos, de hecho en la medicina ayurvédica la llaman el ‘ginseng Indio’. Se usa para también para el insomnio, el asma, problemas de piel, y también como ayuda para reducir niveles de grasa y azúcar en sangre. En Amazon obtiene una valoración de 4.5 sobre 5. Sin sales de magnesio, sin cafeína ni azúcares añadidos.

Este producto contiene Okranol™, un exclusivo complejo de fibra natural patentado ; está clínicamente probado que esta sustancia se une a las grasas alimentarias y, posteriormente, reduce el peso corporal y la cantidad de grasa corporal existente, ayudando de este modo a perder hasta 5 veces más peso en comparación con solo hacer dieta .

; está clínicamente probado que esta sustancia se une a las grasas alimentarias y, posteriormente, reduce el peso corporal y la cantidad de grasa corporal existente, ayudando de este modo a perder hasta 5 veces más peso En Amazon obtiene una nota de 3,5 sobre 5. Seguramente pasa que estos productos adelgazantes a través de su marketing generan muchas expectativas, que no siempre se cumplen, (adelgazar depende de muchos factores). En Amazon existen opiniones positivas pero las negativas están casi la par, donde muchos clientes afirman que a ellas no les había funcionado.

La empresa XLS promete que el producto hace esto:

Disminuye tu nivel de IMC

Disminuye la grasa existente

Reduce el contorno de caderas y cintura

Ayuda a perder peso de una forma saludable.

Resultados visibles después de 1 mes

Programa de 1 mes

El modo de empleo:

Toma 2 cápsulas 3 veces al día, inmediatamente después de cada comida.

Además recomienda

Hacer ejercicio físico

Comer mejor, o de forma saludable

Controlar el peso

Este producto recibe en Amazon una puntuación de 4.3 sobre 5. Entre las opiniones mayoritarias destaca que este suplemento proporciona energía y que si haces ejercicio y comes de forma saludable ayuda a perder grasa abdominal. Destacan que no hace milagros y alguna opinión también comenta que no le ha funcionado.

El Fat Burner de Natnatura es un potente quemagrasas natural de alto rendimiento, excelente para combinar con una dieta sana y ejercicio moderado o intenso

Contiene cafeína (17.58 mg/ 3 cápsulas).

No recomendado para niños ni mujeres embarazadas.

Se desaconseja la ingesta del producto fuera de las comidas.

No utilizar en caso de tratamiento para la hipertensión.

Dejar de utilizar el producto en caso de agitación o nerviosismo.

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada, equilibrada y un estilo de vida sano.

Este producto recibe una buena valoración en Amazon, nada menos que 4.3 puntos sobre 5. Se trata de un producto que combina cinco ingredientes como son : carnitina, CLA, Garcinia Extracto de cambogia, extracto de granos de café y té verde.

Entre sus efectos, mejora la energía, reduce el apetito, no tiene cafeína ni estimulantes, actúa como una ayuda para la pérdida de peso. Recuerda beber entre 7 y 8 vasos de agua al día para facilitar la diuresis.

El glucomanano es un producto natural, se trata de fibra dietética de la raíz de la planta konja c. El glucomanano se usa para provocar saciedad, y disminuir el apetito, para ayudar a combatir el estreñimiento y como complemento dietético para aumentar el consumo de fibra diario.

c. El glucomanano se usa para provocar saciedad, y disminuir el apetito, para ayudar a combatir el estreñimiento y como complemento dietético para aumentar el consumo de fibra diario. Se toma siempre acompañado de agua o caldos, actúa en el estómago formando un fibra densa que ayuda a mejorar el estreñimiento. La fibra además tiene otras funciones positivas, ayuda a controlar los niveles de azúcar y de colesterol en sangre. Las pastillas se deben acompañar de dieta y ejercicio si quieres ver resultados, solo tomando pastillas no lograrás bajar peso.

Este producto tiene más de 2.500 opiniones en Amazon, la nota que obtiene supera el aprobado, un 3.6 sobre 5. Un 42% de usuarios le otorgan cinco estrellas al producto, y otro 15% le da cuatro estrellas, lo cual nos dice que un 57% de usuarios le da un 4 o un 5.

Por otro lado están los usuarios que opinan que no les ha funcionado que le dan una estrella, (un 17%) y 2 estrellas, (9%) , es decir un 26% de usuarios opina de forma negativa frente a un 57% que recomienda el producto.

Entre los ingredientes:

Garcinia Cambogia, L-Carnitina, Glucomanano, Cetonas de Frambuesa, CLA, Té Verde y Semillas de Uva.

Suplemento alimenticio que ayuda en la pérdida de peso. Entre sus ingredientes destacan la L-Carnitina, el café verde el té verde y el guaraná. Ingredientes que ayudan a quemar grasa. El cromo además tiene un efecto depresor del apetito y saciante.

El té verde, la teanina y la piperina además del guaraná tienen un efecto termogénico aumentando la temperatura corporal y activando el metabolismo. Este producto se debe tomar con agua y siempre acompañado de una dieta rica en frutas verduras y proteínas como pescados o carnes blancas.

Buscador de alimentos sin azúcar añadido en Amazon

Y también sin gluten o sin alcohol. En Amazon puedes encontrar en poco tiempo alimentos de características especiales a buen precio. En la parte izquierda tienes el buscador, puedes filtrar por vegetarianos, (que encontrarás más productos ya que las limitaciones dietéticas son menores, o solo alimentos para veganos).

Los alimentos para veganos son más caros que los normales, pero esto pasa igual con los alimentos sin gluten o incluso los sin azúcar. De todas formas muchos productos en Amazon se venden en packs de 4 o 6 unidades con lo que se puede ahorrar comparativamente en la compra. Algunos productos que puedes encontrar gracias al buscador.

