Cómo hacer tarta Pavlova 👈

La tarta Pavlova lleva el nombre de Anna Pavlova la conocida diva del ballet ruso de principios del siglo XX, entró a formar parte del Teatro Mariinsky con solo 10 años).

Australia y Nueva Zelanda se disputan la creación de este elegante postre que combina merengue crujiente con nata montada y frutas rojas.

Historia de la tarta Pavlova

Preparar una barbacoa mientras se hornea el merengue de una tarta Pavlova es un clásico en Australia. Este postre está en el recuerdo de cualquier niño australiano. El problema es que pasa lo mismo en Nueva Zelanda y ambos países se disputan su creación.

El postre lleva el nombre de la bailarina rusa Anna Pavlova que en 1926 estuvo de gira en ambos países. En el lado australiano se dice que fue el chef Herbert ‘Bert’ Sachse quién creó la Pavlova en el hotel Esplanade de Perth (Australia) en 1935, y el nombre—según esta hipotesis—, se le ocurrió al director del hotel, Harry Nairn que al probar la tarta dijo, ‘es tan ligera como la Pavlova’.

En una entrevista con Woman´s Day en 1973, el chef Sachse, dijo que la propietaria Elsie Plowmany el director del hotel Harry Nairn le habían contratado para hacer algo ‘diferente y único’ como un pastel o un postre.

El chef recordaba que el merengue horneado siempre le resultaba demasiado duro y crujiente, así que se propuso crear algo que tuviera una parte crujiente y otra cremosa. Tras un mes de experimentación surgió la receta que hoy conocemos.

La versión neozelandesa sobre la creación de la tarta Pavlova tiene pocos datos, (aunque como luego veremos es probable este postre surgiera en realidad en Nueva Zelanda).

‘Se cuenta’, la historia de un chef no identificado que trabajó en el hotel Wellington. En esta versión se dice el chef invitó a Anna Pavlova durante su gira en 1926 por Nueva Zelanda, y creó este postre en su honor.

Sin embargo según bbc.com, Helen Leach profesora neozelandesa especializada en antropología alimentaria por la Universidad de Otago y autora del libro. ‘The Pavlova Story: a slice of New Zealand’s Culinary History’ no pudo verificar esta versión.

Sin embargo la Dra. Leach encontró referencias a tres tipos de postres llamados ‘pavlova’ en Nueva Zelanda, anteriores a la versión australiana del chef Sachse (1935). Estos tres postres llamados ‘pavlova’ eran una gelatina en capas multicolor de la marca Davis Gelatina en 1926, —justo cuando la bailarina estaba de gira en Nueva Zelanda—.

En 1928 aparecieron en Dunedin unos pequeños merengues con sabor a café y nueces que triunfaron en todo el país. Y el tercer postre fue en 1929 que apareció la receta de un gran pastel de merengue con el nombre de la bailarina en una publicación local Dairy Farmer’s Annual.

Según la experta Helen Leach, es precisamente este último postre el que ha generado las ‘guerras’ por la creación del postre entre Australia y Nueva Zelanda.

Tarta Pavlova

Ingredientes

Claras de huevo – 4 unidades

Azúcar – 150 g

Aroma de vainilla – 1 cucharadita

Zumo de limón – 1 cucharadita y ½

Maicena o harina de maíz – 2 cucharaditas

Nata para montar 35% MG – 450 g

Para decorar

Fresas, o frutas rojas – 80 g o al gusto

Utensilios

Molde redondo

Preparación

Precalentar el horno a 150º, cubre una bandeja de horno con papel. Coloca el molde redondo sobre el papel y traza el contorno con un lápiz. Espolvorea un poco de harina sobre el círculo que hemos trazado en el papel. A continuación agrega a un recipiente las cuatro claras de huevo. Comienza a batir con unas varillas o una batidora primero a velocidad suave hasta que veas las claras forman espuma. Añadir el ½ cucharadita de zumo de limón y seguir batiendo hasta que forme picos. Agrega poco a poco el azúcar, una cucharada y batir luego dos cucharadas y batir, de nuevo otra cuchara. Así hasta incorporar todo el azúcar. Ten paciencia son 150 g de azúcar en poco tiempo la habrás añadido toda. Cuando el merengue tenga cuerpo, agrega el aroma de vainilla, la cucharadita que nos falta de zumo de limón y dos cucharaditas de maicena. Mezclar con una cuchara o una lengua de silicona hasta integrar los ingredientes. Verter la mezcla de merengue sobre el círculo que trazamos en el papel de horno. Con cuidado ves extendiendo el merengue en el círculo, desde el centro hasta el exterior, hasta llegar al borde y formar un círculo de merengue. Será lo que forme la base de nuestra tarta Pavlova. Hornear a 150 º durante una hora. El siguiente paso es batir la nata en un recipiente, lo puedes hacer con la batidora o varillas. La nata debe quedarnos montada, (debe hacer pico al sacar las varillas). Con una cuchara rellenar el centro de la base de merengue con la nata, hasta cubrir la parte superior. El siguiente paso es muy fácil, decorar la pavlova. Cortar trocitos de nata por la mitad, frambuesas, moras o arándanos y colocarlos sobre la nata. ¡Listo!

