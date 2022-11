Pretzels: 2 recetas fáciles 🥨

¿Sabías que los pretzels se comen en Alemania desde hace siglos? Se cree que fueron creados en el siglo VII, por un monje en Italia y que posteriormente llegaron a Alemania.

En 1440 eran tan conocidos en Alemania que se asociaba la forma de los pretzel con la buena suerte.

Los pretzels eran parte de las ceremonias de boda en el siglo XVI, los novios pedían un deseo y rompían el pretzel para comerlo al mismo tiempo como símbolo de unión.

En otro artículo de Periodista Digital hicimos rollitos de salchichas, hoy pretzels al estilo alemán en dos versiones.

Historia de los pretzels

Estos tradicionales aperitivos alemanes, no surgieron en Alemania, sino en Italia. Según el libro, ‘The History of Science and Technology’: de Alexander Hellemans. El origen de los pretzels se debe a un monje, los creó en el año 610 en Italia. El religioso, horneó tiras de masa a las que posteriormente dio una forma ‘que se parece a un niño con los brazos en oración’.