Los 10 mejores restaurantes de España según MICHELIN 2025

Cuchillo, tenedor y móvil en mano: la ruta gourmet de este año arranca con más estrellas que el firmamento de agosto. A día de hoy, 5 de septiembre de 2025, la Guía MICHELIN España bate récords con 16 restaurantes en la cima de la gastronomía y un puñado de nuevos dos estrellas que hacen salivar incluso a los estoicos. El gran bombazo: Casa Marcial (Asturias) se cuela en el Olimpo de los tres estrellas, mientras clásicos como Disfrutar (Barcelona) o DiverXO (Madrid) siguen marcando tendencia y precio.

España se consolida como destino premium para amantes del buen comer, con chefs que combinan tradición y vanguardia en menús degustación que oscilan entre los 165 y los 500 euros. Si buscas una experiencia inolvidable (y tienes ahorros), aquí va la guía definitiva para tu próxima escapada gastro-cultural, con parada en los templos más codiciados y platos que ya son patrimonio nacional.

Los 10 imprescindibles de la Guía MICHELIN 2025

A continuación, una selección rigurosa de los mejores restaurantes españoles con tres estrellas MICHELIN y dos brillantes dos estrellas que destacan por su creatividad, servicio y puesta en escena. Cada propuesta incluye precio orientativo (menú degustación, sin bebidas) y el plato más emblemático, según ficha oficial.

Restaurante Ciudad / Región Chef principal Precio menú (aprox.) Plato icónico Distinción MICHELIN 2025 Disfrutar Barcelona Oriol Castro, Eduard Xatruch, Mateu Casañas 295€ Macarrón de parmesano y trufa 3 estrellas DiverXO Madrid Dabiz Muñoz 450€ Dumpling de cocido madrileño 3 estrellas El Celler de Can Roca Girona Joan, Josep y Jordi Roca 265€ Ostra al cava y destilado de tierra 3 estrellas Casa Marcial Arriondas (Asturias) Nacho Manzano 165-220€ Arroz con pitu caleya 3 estrellas (novedad) Azurmendi Larrabetzu (Vizcaya) Eneko Atxa 295€ Huevo trufado cocinado en el propio restaurante 3 estrellas Aponiente El Puerto de Sta. María (Cádiz) Ángel León 310€ Plancton marino 3 estrellas Martín Berasategui Lasarte-Oria (Gipuzkoa) Martín Berasategui 310€ Milhojas caramelizado de anguila ahumada 3 estrellas ABaC Barcelona Jordi Cruz 295€ Buey gallego madurado, jugo de setas y trufa 3 estrellas Atrio Cáceres Toño Pérez 275€ Ravioli de rabo de toro 3 estrellas Noor Córdoba Paco Morales 250€ Royal de cordero con especias andalusíes 3 estrellas

De Cataluña a Andalucía: una ruta para foodies con mapa y playlist

La experiencia MICHELIN es, más que un menú, un viaje sensorial de norte a sur. Disfrutar y ABaC convierten Barcelona en meca foodie: creatividad radical, servicio premium y platos que parecen diseñados por un comité de alquimistas. En la misma ciudad, Cocina Hermanos Torres (también con 3 estrellas) sigue sorprendiendo con su cocina de autor, aunque en esta edición destacamos la dupla Disfrutar-ABaC por su impacto internacional.

En el País Vasco, Martín Berasategui y Azurmendi ofrecen dos visiones opuestas y complementarias: el primero, una sinfonía de técnica y producto; el segundo, un despliegue de sostenibilidad y vanguardia. Los menús degustación, en ambos casos, rozan la perfección y justifican desplazamientos y listas de espera.

Madrid no se queda atrás: DiverXO de Dabiz Muñoz sigue siendo el restaurante más caro de España (450€), pero también el más rompedor. Su cocina, mezcla de locura controlada y técnica asiática, es un show en sí misma. No apto para conservadores ni para cuentas corrientes temerosas.

En el sur, Aponiente (Cádiz) lleva el mar a la mesa como nadie, con técnicas de biología marina y platos de plancton que han dado la vuelta al mundo. Noor (Córdoba) reinterpreta la cocina andalusí y es parada obligada para los que buscan historia y vanguardia en cada bocado.

Asturias y Extremadura: el nuevo eje de la excelencia

La gran noticia de 2025 es la consagración de Casa Marcial como el nuevo tres estrellas. Nacho Manzano convierte la cocina asturiana en arte contemporáneo, homenajeando productos como el pitu caleya y la fabada, pero siempre con un toque de innovación. Su menú degustación (desde 165€) es el más asequible de los triestrellados, lo que lo convierte en la escapada perfecta para gourmets con presupuesto ajustado.

Atrio (Cáceres) completa el podio de las propuestas más buscadas, con una carta que fusiona la dehesa extremeña y la alta cocina europea. Toño Pérez y José Polo ofrecen una experiencia donde cada detalle —desde la bodega hasta el pase de sala— roza la perfección.

Dos estrellas que brillan con fuerza

Aunque el foco está en los templos de las tres estrellas, no conviene perder de vista a algunos dos estrellas que pisan fuerte en la escena nacional. Cabaña Buenavista (Murcia) y LÚ Cocina y Alma (Jerez de la Frontera) han sido destacados en la última edición por su originalidad y servicio, y se perfilan como candidatos a futuras ascensiones. Sus menús rondan los 180-200€ y ofrecen una relación calidad-precio notable para el estándar MICHELIN.

Claves para la escapada gourmet perfecta

Reserva con meses de antelación : algunos restaurantes tienen lista de espera de hasta seis meses, especialmente los fines de semana.

: algunos restaurantes tienen lista de espera de hasta seis meses, especialmente los fines de semana. Menús degustación largos : la mayoría supera los 15 pases; come ligero ese día.

: la mayoría supera los 15 pases; come ligero ese día. Servicio premium : la experiencia va más allá del plato, con sumillería, maridajes y presentaciones teatrales.

: la experiencia va más allá del plato, con sumillería, maridajes y presentaciones teatrales. Oferta cultural : muchos templos gastronómicos están en destinos ideales para combinar con arte, naturaleza y vídeos de chefs en canales especializados.

: muchos templos gastronómicos están en destinos ideales para combinar con arte, naturaleza y vídeos de chefs en canales especializados. Mapa interactivo y rutas: la Guía MICHELIN ya ofrece mapas y rutas temáticas para organizar escapadas regionales, con opciones para todos los gustos.

La alta cocina española sigue en plena forma: más creativa, sostenible y cosmopolita que nunca. Los nombres aquí seleccionados son solo la punta de lanza de una escena en ebullición, donde la excelencia se sirve a golpe de ingenio y pasión. Comer en un tres estrellas MICHELIN es, sin duda, una de esas experiencias que justifican cualquier viaje.