Dubai: Espectacular «Timelapse» de la Torre Burj Khalifa

Descubra el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, un icono global y una hazaña de ingeniería. Una auténtica maravilla no solo de la ingeniería, sino también de la imaginación y el diseño, el Burj Khalifa, con sus 828 metros de altura, atrae a visitantes de todo el mundo desde su inauguración en 2010. Este magnífico edificio es el alma conceptual de la ciudad de Dubái que logra inspirar a quien lo contempla a imaginar nuevas posibilidades.

Inspirado por una abstracción de la flor del lirio araña, la elevada estructura se compone en esencia de tres secciones organizadas en torno a un núcleo central. Visto desde arriba, se corresponde con el diseño de cúpula bulbosa que con frecuencia se puede observar en diversas estructuras de la arquitectura islámica, aunque a una escala mucho menor.

El Burj Khalifa puede presumir no de una sino de dos plataformas de observación: At the Top, con dos plantas, en la 124 y la 125, y la plataforma de observación más alta del mundo (a 555 m) en la planta 148. Para vivir una experiencia realmente especial, los visitantes pueden comer en el restaurante y sala At.mosphere, situado en la planta 122.

En la base de la imponente torre, encontrará un animado núcleo de entretenimiento y gastronomía que incluye el gigantesco Dubai Mall, el musical coreografiado de la Fuente de Dubái y múltiples puntos de interés turístico para que tanto usted como el resto de los cientos de admiradores se mantengan entretenidos.