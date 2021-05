Así fue la fiesta de los jóvenes del PP tras el triunfo de Isabel Díaz Ayuso

No, no, no. No era la final del Mundial de Sudáfrica cuando España se conquistó le Mundial de Futbol y el pañis entero estalló de júbilo. Tampoco era la conquista de la 13 Copa de Europa del real Madrid. Era el triunfo arrasador que propinó el Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, en las Elecciones a la Comunidad de Madrid.

eran las 19 horas cuando empezaba a acercarse alguno que otro militante a la sede central del partido Popular en el número 13 de la calle Génova. Un decena de reporteros y cámaras de televisión hacían guardia a las puertas del cuartel general atentos a la llegada de la gran triunfadora de l anoche.

Una hora después la muchedumbre era inmensa. Cientos de personas ya tomaban posición para celebrar el triunfo del partido de centroderecha sobre la izquierda de Sánchez, Iglesias y compañía.

Lo que más me sorprendió fue la presencia de cientos de jóvenes, incluso hasta de adolescentes portando banderas de España, bailando y cantando. Muy felices por la derrota de quienes ellos calificaban como lo peor que le ha pasado a España: Podemos.

Entre tanto barullo, música y cánticos, pudimos conversar con algunos de ellos.