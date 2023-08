Javier Milei y la «identidad de género»

Javier Milei, líder del partido La Libertad Avanza, no es de esas personas que se las dan de «politicamente correctos». Lo quen piensa, lo dice. Da igual si alguien se enfada, o le aplaude.

Con 52 años se ha convertido en el candidato favorito para ganar las elecciones presidenciales de Argentina, que se realizarán el próximo 22 de octubre.

El político, en una de sus múltiples declaraciones «incendiarias», respondió así cuando en un programa de televisión le preguntaron sobre la «identidad de género»:

-«Si te quieres percibir como un puma, a mi me da lo mismo. Mientras que no me hagas pagar la cuenta, ¡hacé lo que quieras!.

Es decir, vos te querés autopercibir, no sé… ¿un puma?¡Hacelo! Yo no tengo problema. ¿Qué querés que te diga «la puma» o «el puma»?. O sea, Natasha. Yo te digo sí, no tengo problema. Es decir, pero no me lo impongas por el Estado. No le estés robando guita a la gente para imponerle las ideas de otro». Más claro, el agua.