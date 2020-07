Por qué la extradición del testaferro de Maduro a EEUU compromete a Zapatero y su mina de oro en Venezuela

La extradición del testaferro de Nicolás Maduro a EEUU compromete seriamente a José Luis Rodríguez Zapatero.

Alex Saab, empresario detenido en Cabo Verde por una orden de captura de Interpol, está a las puertas de tener que responder ante la justicia norteamericana por un presunto delito de lavado de dinero.

Un cargo al que, una vez en Estados Unidos, se le podrán sumar otros como la venta ilegal del oro venezolano y negocios de combustible con Irán y Turquía que retan las sanciones de la Administración de Donald Trump, como adelanta el periodista venezolano Roberto Deniz.

El chavismo es consciente que la llegada de Saab a Estados Unidos podrá suponer el fin de la dictadura. Temen que el testaferro de Maduro ofrezca información clave a cambio de reducir su pena, la misma que comprometería al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Para evitarlo, régimen de Nicolás Maduro contrató al exjuez español Baltasar Garzón. No obstante, Estados Unidos no está dispuesto a dar su brazo a torcer y tener bajo su control a uno de los hombres de confianza del dictador bolivariano.

¿Por qué teme Zapatero?

Cuando Saab fue capturado en Cabo Verde, las autoridades encontraron en su equipaje un lingote de oro que no había declarado.

Justamente, la extracción del oro venezolano es uno de los vínculos que hacen peligrar al exlíder del PSOE, quien cuenta con su propia mina de oro en Venezuela con el permiso y beneplácito del régimen.

Así lo desveló una de las personas más cercanas al líder del PSOE, la colombiana Piedad Córdoba durante una entrevista realizada por el analista Juan Manuel Ospina.

Un negocio que explicaría el constante interés del socialista español por defender a la dictadura de Nicolás Maduro, así como de enfrascarse en diálogos que solo benefician al chavismo para perpetuarse en el poder.

“Se lo dije a Rodríguez Zapatero, yo no entiendo esto [la construcción chavista de grandes estadios de béisbol para beneficio personal o del régimen] y me dijo: ‘a todos nosotros nos dieron una mina de oro. Nosotros explotamos y lo que no nos llega por lo nacional [de la mano de la dictadura], nos llega por acá… por ejemplo, acabamos de comprar implementos para minería en China y estamos explotando’”, delató la colombiana que se vio vinculada con los negocios ilegales de las FARC.

Incluso, Piedad Córdoba admitió que es un negocio rentable para el expresidente español: “nos va bien, porque todo el mundo quiere el oro de aquí”.

Ante lo beneficioso de sacar el oro venezolano para beneficio propio, la colombiana admitió que también pidió a Delcy Rodríguez que le diese su propia mina de oro para poder “ayudar” a los colombianos. Sin embargo, no termina de explicar si su petición tuvo o no éxito.

Capturar o sancionar a ZP

La nueva información de los negocios de Zapatero en el sector del oro venezolano podrá agilizar la aplicación de sanciones desde el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o, incluso, una orden de captura.

Desde la Administración de Donald Trump tienen a la mira al expresidente español. No solo por sus nexos con el régimen de Nicolás Maduro o figuras de las FARC, sino también por las recientes amenazas que hizo a la seguridad nacional de Estados Unidos.

El expresidente español llamó a una conspiración internacional para generar el caos en el seno de Estados Unidos.

“Tenemos que hacer que China, y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible, imposible».

La confesión del exlíder del PSOE, realizada el 15 mayo por videoconferencia en un encuentro del Grupo de Puebla [que agrupa al líderes iberoamericanos de izquierda], no ha gustado nada a un Gobierno de Estados Unidos que ya estudiaba emitir una orden de captura en su contra.

“El Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzará a acelerar las presiones y medidas en contra de José Luis Rodríguez Zapatero. No toleraremos amenazas a nuestra seguridad nacional, vengan de donde vengan”, indican fuentes solventes norteamericanas a Periodista Digital.

Según explican a este diario, las palabras del expresidente español son considerados como una conspiración internacional para atentar contra Estados Unidos y sus intereses, por lo que no pueden quedar impunes.

En la misma línea, admiten que las amenazas de Zapatero recuerdan a los planes que fue implementando Hugo Chávez a través del narcotráfico.

“El Departamento de Justicia desveló los planes del régimen venezolano para ‘combatir a EEUU inundándolo de cocaína’. Un complot que mantiene su heredero, Nicolás Maduro y el resto de su cúpula. Los mismos que ahora están acusados formalmente por sus nexos con el narcotráfico”.

En este sentido, no descartan que también se pueda acusar al expresidente español por su apoyo a los planes del régimen venezolano, así como por su cercana relación con grupos como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

A pesar de que la información aún es muy reciente y se maneja con gran confidencialidad, sí dejan una clara advertencia: “Estados Unidos no se toma a la ligera ninguna amenaza a su seguridad nacional”.