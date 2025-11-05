Acosan sexualmente a Claudia Sheinbaum en plena calle de Ciudad de México

Mientras saludaba a ciudadanos durante una caminata por las calles de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de un momento de tensión y vergüenza pública: un hombre se abalanzó sobre ella, intentando besarla y tocándola sin su consentimiento ante la mirada sorprendida de todos los presentes.

Las cámaras que captaron el incidente muestran cómo el sujeto, que aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia, se acerca por detrás de la mandataria, le pasa un brazo por la espalda e intenta abrazarla mientras acerca su rostro a su mejilla. La reacción fue inmediata: miembros del equipo de Sheinbaum apartaron al individuo, mientras ella se alejaba visiblemente molesta y con gesto de desagrado.

Lo más alarmante es que en el lugar donde ocurrió la agresión no se apreciaba la presencia de su dispositivo de seguridad habitual, lo que ha provocado una ola de críticas y cuestionamientos sobre la eficacia de la protección presidencial. Hasta ahora, no se ha confirmado si el sujeto fue detenido ni se ha revelado su identidad. Tampoco han emitido pronunciamiento oficial las autoridades federales ni la oficina de la Presidencia.

El episodio revive el debate sobre la eliminación del Estado Mayor Presidencial, medida adoptada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que dejó la seguridad de los presidentes en manos civiles y con un esquema simplificado.

El ataque ocurre en un país donde el acoso sexual es una herida abierta. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 señala que el 70.1% de las mujeres mexicanas mayores de 15 años han sido víctimas de algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sufrido agresiones en espacios públicos. Según datos oficiales, se denuncian en México cerca de 90 casos de abuso sexual cada día, aunque los especialistas advierten que la cifra real podría ser mucho mayor.