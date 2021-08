Crujen a ‘El País’ por afirmar que las imágenes de universitarias en minifalda en Kabul promueve la islamofobia

Los usuarios de las redes sociales están crujiendo a ‘El País’ por una polémica publicación titulada: “El problema con los memes nostálgicos de las afganas en minifalda”.

El diario de izquierdas afirma que “el uso político de las imágenes de las universitarias en minifalda paseando por Kabul en los setenta alimentan grupos ideológicos desde hace años. Las fotografías se han reproducido de forma intensiva para fomentar la islamofobia”.

Una afirmación que disparó las críticas en las redes sociales, ya que se considera que ‘El País’ estaría intentando blanquear la imagen radical de los radicales islamistas que se han hecho con el poder en Afganistán.

Es importante recordar que los talibanes someten principalmente a las mujeres, quienes están forzadas a adoptar un estricto código de vestimenta, así como una total sumisión a los hombres.

Sin embargo, el diario de izquierdas parece que quiere olvidar un pasado más prometedor de un Afganistán que, con la llegada de los talibanes, dará pasos agigantados al pasado y a la represión.

A través de las redes sociales se han lanzado importantes críticas a ‘El País’ por su polémico artículo.

Desear que las afganas puedan vestir minifalda si les place y sin que las lapiden, según Lo País, es fomentar la islamofobia. 😳😳😳 https://t.co/o7LTdqRhto — Darío Madrid (@Dario_Madrid_F) August 26, 2021

Panfleto sectario de mierda sois Lo País. https://t.co/9j5i56WgLI — Khaleesi (@ReinaKhalesi) August 26, 2021

.@el_pais Aquí Lo País y su peculiar interpretación de la libertad: defender el derecho de la mujer a vestir como quiera, para el medio progre es "fomentar la islamofobia". Viene a ser lo mismo que su práctica de ocultar la nacionalidad de los asesinos en sus noticias. pic.twitter.com/iYpPOrh9Hg — Juan E. Pflüger (@Juanerpf) August 26, 2021

Hay que joderse. O sea, ¿que las fotos se han utilizado para fomentar la islamofobia?

Pero hijosdeputa de Lo Pais, que si una mujer va hoy en minifalda en Kabul la LAPIDAN. Miserables. https://t.co/58uCONkJ7l — Vayanata (@vayanata) August 26, 2021

A Lo País le molesta que compartamos fotografías de cuando las afganas podían ir a la universidad y usar minifaldas. Al parecer, consideran que esto fomenta el odio al islam. Para ellos lo políticamente correcto es esconderlas bajo un burka. Pues tomad dos tazas, hideputas. https://t.co/TIAPvrFzRe pic.twitter.com/Rp5pGRrEql — Lope de Vega 2.0 🆙️ (@lopedevegac) August 26, 2021

Apoyo a los talibanes en España

La asociación Musulmanes contra la Islamofobia se quitó la máscara y mostró su apoyo a los talibanes radicales que se hicieron con el control de Afganistán tras la rápida toma de Kabul.

A pesar de que nació en España a mediados de la pasada década, la organización muestra que mantiene su respaldo al ala más extremista del islamismo. Así lo ha expresado en una entrevista concedida al periodista Xavier Rius en e-noticies un portavoz de esta plataforma, Ibrahim Miguel Ángel Pérez.

Según decía Ibrahim «nos alegramos muchísimo y lo celebramos», la llegada de los talibanes a Afganistán. «Estamos a favor de que un pueblo se libere del yugo del imperialismo norteamericano y del imperialismo occidental».

Para Ibrahim Miguel Ángel Pérez, «los talibanes son personas que aman a su país y que tienen un compromiso claro por gobernar y por satisfacer ciertas demandas de la comunidad internacional».

Sin embargo, no han sido sus únicas polémicas declaraciones.

El representante de la asociación Musulmanes contra la Islamofobia intentó blanquear el terror ocasionado por los talibanes que se ha transformado en una desesperada fuga por el aeropuerto de Kabul y por las fronteras del país.

«Hay 20 millones de afganos por debajo del umbral de la pobreza, con unas expectativas nefastas, explica intentando culpar a la pobreza y no a los talibanes de la ola migratoria. «Si yo fuera afgano y me dijeran que hay una posibilidad de conseguir una visa para Canadá también me iría corriendo al aeropuerto», agregó.

Resta importancia Ibrahim a los temores de las mujeres afganas: «El burka no va a ser obligatorio», dice, aunque sí lo será «el pañuelo», pero claro, «es algo que sucede exactamente igual en Irán, Arabia Saudí o Qatar», explica.

En su línea con el islamismo radical y con la extrema izquierda, Ibrahim Miguel Ángel Pérez también aprovechó la entrevista para atacar a VOX, acusando al partido de “vivir en la crispación».

Sin embargo, el propio Santiago Abascal se encargó de hundir a la asociación Musulmanes contra la Islamofobia por su vergonzoso respaldo a los talibanes, por lo que desenmascara a la organización: “No son musulmanes contra la islamofobia, son el caballo de Troya del yihadismo en España”.

En este sentido, el líder de VOX hace un llamamiento: “No podemos combatir el fundamentalismo islámico sin denunciar a quienes blanquean y justifican la barbarie talibán impunemente desde nuestra Patria”.