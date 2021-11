Mariano Rajoy: «Son imposibles los acuerdos con un Gobierno Sánchez que está apoyado por Bildu y otros enemigos de España»

Hay que leerle entre líneas.

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno de España, no es de esos políticos que suelten con facilidad el titular con el que abrir una entrevista.

Se le da muy bien eso de ejercer de gallego a la hora de no mojarse, pero solo en apariencia, sobre determinados asuntos.

Este 28 de noviembre de 2021, en una larga entrevista en el diario El Mundo, Jorge Bustos, el autor de la misma, saca algunas confesiones de quien fue el inquilino de La Moncloa durante dos legislaturas (diciembre de 2011 a junio de 2018).

Rajoy trata de romper esa caricatura que siempre le han hecho de no preocuparse por los asuntos serios cuando ha sido criticado por su afición al Marca:

Nunca he negado que leyera el Marca y que me guste el fútbol. Pero eso es compatible con haber estudiado.

Preguntado sobre Pablo Iglesias, el exmandatario español le reconoce un mérito:

Fue capaz de crear un partido que en un determinado momento tuvo muchos apoyos. Pero es lo de siempre: el populismo genera muchas emociones en un momento muy concreto y cuando llega la dura realidad acaba en la nada. ¿Cuál ha sido la aportación de los ministros de Podemos para los ciudadanos? Tenemos hasta un ministro que pretende hacernos el menú: decirnos lo que tenemos que comer a lo largo de la semana. ¿Y eso de todos, todas y todes? Pretenden tomarse a la gente en broma.

PRIMARIAS EN EL PP

Mariano Rajoy considera que fue un error cambiar el sistema de compromisarios para elegir al presidente del PP y decantarse por las primarias:

El PP, con el presidente anterior a Pablo Casado al frente, es decir, yo mismo, tuvo la feliz y demagógica idea de apuntarse a las primarias. Quiero dejar claro que esta crítica no tiene nada que ver con la situación en la que está el PP. Yo lo que digo es que a los dirigentes de los partidos se les puede elegir de muchas maneras. Hasta Sánchez, todos los presidentes de Gobierno fueron elegidos líderes de sus partidos a través de un sistema de representantes de los afiliados. De hecho al presidente del Gobierno no lo elige la gente sino los diputados, y no se cuestiona su legitimidad democrática. Yo he conocido a cuatro presidentes italianos y ninguno lo fue por haber ganado unas elecciones. ¿A qué elecciones se presentó el actual primer ministro italiano, que por cierto lo está haciendo maravillosamente? Su legitimidad emana del Parlamento, que sí elige la gente. Sigo pensando que el sistema de compromisarios era mejor que este. ¿Y por qué acepté el cambio? Pues oiga, porque no se acierta siempre. Uno de los grandes abanderados de las primarias era el señor Iglesias, que nos ha dejado de primarias –y de propina– a Yolanda Díaz y a Ione Belarra. Oiga, ¿y en qué primarias salieron elegidas? Solo después de elegirlas Iglesias. Y Yolanda Díaz ni eso: harán unas primarias y a ver quién no la vota. Una vez designada, se hacen las primarias. Es todo una demagogia barata. Hay una cosa que se llama el escalafón. Y el escalafón es bueno en muchas facetas de la vida…

Subraya que es imposible llegar a acuerdos con el Gobierno Sánchez por sus pactos con partidos como Bildu:

¿Cuándo se rompió de verdad la idea de que este país necesita unos consensos básicos? ¡Con el pacto que hizo el actual presidente del Gobierno con todos sus actuales socios! ¿Cómo va a llegar a un acuerdo con el centroderecha un Gobierno apoyado por Bildu y otros claramente contrarios a la unidad nacional y a la Constitución? Y así surgen cosas como el intento de derogar la amnistía de 1977. Es decir, una política absolutamente divisiva. Este es el gran problema que tenemos en España: una polarización brutal, que cada vez va a más, y que es la consecuencia de los socios que se ha echado el PSOE. Si el PSOE hubiera elegido a Ciudadanos, estaríamos ahora discutiendo si hay que bajar el IRPF.

LA GUERRA POR PRESIDIR EL PP EN MADRID

Tampoco quiere meterse muy de lleno en la guerra entre Casado y Ayuso y dice, cuando le recuerdan que él tuvo un enfrentamiento similar con la entonces expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que nunca hubo tales discrepancias:

No, no, a mí con Aguirre no me pasaba nada. Nunca he hablado de este asunto y sobre esto no tengo nada que decir. Yo he tenido que tomar muchas decisiones y ahora les toca a otros, y lo que se espera de mí es que esté callado. Pero solo le diré una cosa: no llegará la sangre al río. Sí hay que reconocer a Ayuso que tiene mucho mérito lo que ha hecho en circunstancias muy difíciles.

El expresidente, cuando se le pregunta por el desequilibrio mediático, con muchos medios a favor de ideologías escoradas hacia la izquierda, precisa que eso viene de antaño:

Esto no es de hoy. Esto es desde 1982. Entonces básicamente había dos medios, RTVE y el grupo Prisa, y su ideología es la ya conocida. ¿Pero queremos libertad de prensa o no la queremos? Es un tema complejo que a ustedes les importa mucho, pero nosotros ganamos las elecciones por mayoría absoluta con un panorama de medios de comunicación más o menos similar al que pueda haber ahora, exceptuando todos estos digitales que han aparecido ahora. Quizá las cosas se han radicalizado porque hay más medios: antes había una mayor concentración, y con ella una mayor contención. Pero ahora la polarización se ha trasladado a los medios… En fin, me quedo ahí. Para qué voy a hacerme más enemigos de los habituales.

Sobre su ausencia en el Congreso la tarde antes de ser relevado como presidente del Gobierno vía moción de censura, aclara que:

Yo fui al día siguiente y me despedí en un breve discurso de la Cámara y de los españoles. No pasaba nada: había dado la batalla, había intervenido respondiendo a los portavoces y a partir de ahí mi papel era el de estar sentado allí. Lo estuve en la votación. Hice mi discurso final y le deseé mucha suerte al señor Sánchez. ¿Qué podía haber estado allí aquella tarde? Sí. ¿Qué podía no haber estado? También. Es opinable.

Asegura que esa moción de censura estaba más que acordada en cuanto regresa Sánchez al poder en el PSOE: