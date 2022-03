Juan Luis Galiacho desvela dónde veranea Putin en España

La comunidad rusa elige Biarritz como uno de los destinos favoritos para veranear.

Esta es la información que Juan Luis Galiacho publica en elcierredigital.com y que detalla en ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital).

El lugar está ubicado en la costa vasca, concretamente en la localidad de Biarritz donde, donde la exmujer de Putin, Liudmila tiene una gran mansión. Se trata de un refugio de grandes oligarcas rusos y en concreto el de Putin, donde ha pasado varios veranos en la costa, antes de que fuese el líder de la Unión Soviética.

La distancia de más de 6.000 kilómetros entre Rusia y Biarritz no ha impedido que la alta clase de Rusia elijan pasar el verano en dicha localidad. Un destino de lujo que se remonta al emperador Napoleón Bonaparte, cuando su esposa Eugenia de Montijo eligió Biarritz como lugar en el que pasar las vacaciones.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha abierto una brecha en el Ejecutivo PSOE-Podemos. Con la parte radical comunista posicionándose a favor de las dictaduras comunistas y pidiendo la disolución de la OTAN.

En concreto, Izquierda Unida y el PCE que critican con dureza los movimientos por parte de la ministra de Defensa y el Ministro de Exteriores que son dos cargos socialistas.

Por su parte, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso aseveró que el problema es Estados Unidos, lo que supone un conflicto diplomático.

“En la última reunión del Consejo de Europa Pedro Sánchez era el hazmerreír, el problema que tenemos es que no demostramos fuerza en Europa. Esta facción que existe en el Gobierno y no le damos la suficiente importancia, es muy grave. Se tienen que dar cuenta porque la imagen española en los foros internacionales es penosa, no nos valoran, no nos consideran y cuando Pedro Sánchez va a reuniones como a la que fue esta semana después del ataque de Putin a Ucrania, era el hazmerreír.”