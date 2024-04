El vaticinio de García Serrano sobre lo que le pasará al PSOE: «Van directos al banquillo»

Eduardo García Serrano (Madrid, 1956) es periodista y analista político. Es hijo del también periodista y escritor Rafael García Serrano. Fue director del periódico de tirada nacional La Gaceta, propiedad del Grupo Intereconomía, ha escrito en La Gaceta y colaborador de programas como El gato al agua y Buenos días, España.

Ahora, es el protagonista de la nueva edición de Tiempo de Hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su conversación con el director de Periodista Digital ha analizado el panorama político del país, dejando unas frases muy interesantes:

“Me hice periodista por mi padre”

“Muchos periodistas pasaron de la alabanza y el peloteo obsceno a Franco a demócratas de toda la vida, como Fernando Ónega”

“España está en fase de desaparecer. No vamos a la Segunda República con el Frente Popular, vamos a la Primera, a la revuelta cantonal”

“La leyenda negra es la primera operación propagandística exitosa. El español la ha aceptado sin cuestionarse”

“La leyenda rosa, en la que la Segunda República era democrática, se ha instalado en la mente de los españoles”

“La iglesia ha participado de forma activa en el deterioro de España y la aceptación de la leyenda negra”

“Pedro Sánchez es el peor presidente con diferencia. Y eso que no ha habido ninguno bueno”

“Pedro Sánchez es un enfermo de ambición y su única bandera es satisfacer esa ambición personal”

“Sánchez es capaz de cualquier cosa y ninguna buena”

“El PSOE no desaparecerá por el caso Koldo. Pasará al banquillo pero no el de los acusados sino el de los suplentes”

“Los partidos socialistas europeos han muerto en el vertedero de su corrupción menos uno: el PSOE”

“El PSOE es un partido coprófago, necesita comer detritus para hacerse electoralmente fecundo”

“Para solucionar el problema español harían falta 50 años para hacer lo contrario de lo que se ha hecho”