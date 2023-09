¿Tiene tres minutos? No se pierda el demoledor alegato de Frank Cuesta contra Jenni Hermoso y la mafia feminista

Se cargaron en cuestión de horas el mayor logro deportivo de las deportistas españolas a nivel colectivo.

El Mundial logrado en tierras australianas y neozelandesas por la Selección Española de Fútbol, dirigida por el todavía técnico Jorge Vilda, pasó a peor vida después de que empezase a correr como la pólvora el famoso ‘pico’ de Luis Rubiales con la jugadora Jenni Hermoso.

De la broma y el cachondeo inicial, tal y como la propia integrante del combinado nacional dejó entrever en varios vídeos, se pasó a lo que ya todo el mundo sabe, a tratar al presidente de la Federación Española de Fútbol, suspendido por la FIFA, como un agresor sexual en serie.

El herpetólogo Frank Cuesta, desde su canal de Youtube, estalló ante la auténtica manipulación de este caso y critica a la propia Hermoso y a toda esa mafia feminista que ha querido aprovechar su minuto de gloria para enterrar ese primer campeonato mundial conseguido por las futbolistas españolas.

El aventurero salió a por todas desde el primer momento:

Las jugadores equipo femenino de fútbol, que ya no es equipo femenino, sino equipo de fútbol feminista, no se dan cuenta de que ya no van a pasar a la historia como el equipo de fútbol que ganó el Mundial. Ni Dios va a conocer cuáles son sus nombres porque lo que impera es Jenni y Rubi, lo que le interesaba a todos estos feministos y feministas.

Lamentó que apenas se le haya dado relevancia al Mundial conseguido por nuestro país con tal de volver a sacar, además sin razones, la bandera de un feminismo sectario:

El fútbol femenino, que podía haber pegado un boom en España se va a ir a tomar por culo por varias razones, pero no por la acción de Rubi. Rubi puede ser un baboso, puede ser un gañán, se lo puede haber llevado todo calentito de la Federación, pero han utilizado una de las mayores tonterías del mundo, y digo tonterías para que todas estas señoras que están diciendo que si abuso, que si cárcel, que si agresión, entiendan lo que es un momento de euforia, un momento de camaradería, de locura, de alegría y de felicidad y lo que significa un beso así con una chica de 32 años, que es lesbiana y que está en el momento más importante de su vida deportiva.

Toda esa felicidad se transforma en un pico, en un puto pico y eso ha jodido a todo el fútbol español. Ese pico, que le puede llevar a juicio, es imposible que nadie diga que tenía una connotación de abuso de poder o de abuso sexual.

Finalmente, Cuesta se muestra estupefacto ante las consecuencias que va a provocar el famoso ‘pico’, entre ellas la salida del seleccionador Jorge Vilda y la más que probable de su colega en el combinado masculino, Luis de la Fuente: