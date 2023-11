¿Quién es ‘Capitán España’? El héroe de Ferraz: «Llevo el escudo para proteger a Abascal…»

El programa dominical de Periodista Digital es ‘La cosa está muy negra’ y nunca defrauda. Desde luego, es mejor que Salvados.

Este 19 de noviembre, el invitado fue fantástico, uno de los hombres del momento. Miguel Frontera o más conocido como ‘Capitán España’, uno de los tipos más activos en las protestas de estas semanas en Ferraz, siempre pacífico y ataviado con su escudo de Capitán América pero con los colores de España.

No tiene desperdicio:

«Tuve la idea de llevar el escudo después del mitin de Vallecas, cuando la policía bolivariana de Marlaska permitió a todos acercarse a Abascal y nos apedrearon. Al día siguiente se me ocurrió que a los mítines de VOX teníamos que llevar un escudo para protegernos de la gentuza violenta. Pero el capitán no soy yo, es Santi [Abascal], yo solo llevo el escudo para protegerle».

«En Ferraz al principio fue muy bien, pero ahora hay dos frentes: algunos me acusan de ser chivato o policía secreta, y otros que me dan las gracias por seguir yendo. A lo mejor es porque no tiro botellas a la Policía, porque no muevo la valla… El primer día de los primeros que movimos la valla fui yo, pero la Policía se puso a dar palos y gasear con lacrimógenos, y ya no me apreció que era tan buena idea mover la valla. La idea es ponerse en la puerta del partido este miserable y protestar».