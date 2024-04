Iturgaiz desenmascara al candidato de Bildu que venden como moderado: “Es un ideólogo de los duros”

Carlos Iturgaiz (Santurce, 1965) es un profesor y político español. Pertenece al Partido Popular y ha sido eurodiputado entre 2004 y 2019. Actualmente, es el Presidente del Grupo Parlamentario PP en el Parlamento Vasco.

Es el protagonista de la nueva edición de ‘Tiempo de Hablar‘, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de Periodista Digital, Iturgaiz ha analizado la actualidad del País Vasco y el posible resultado de las elecciones que tendrán lugar este domingo en la comunidad autónoma. También ha criticado el ataque a Imanol Pradales, candidato del PNV a lehendakari que fue atacado el 16 de abril de 2024.

En su conversación con el director de este digital, ha dejado frases interesantes:

“Es un panorama preocupante, podría ganar Bildu”

“Bildu es el brazo político de ETA”

“Bildu son muchos partidos pero manda Sortu, que es el proyecto político de ETA”

“Que después de todo lo que ha pasado, ETA pueda ganar unas elecciones, es una desgracia”

“El candidato de Bildu no critica a ETA porque es parte es el proyecto”

“El PSOE ha blanqueado el proyecto político de ETA, primero con Zapatero y luego, con Sánchez”

“En ningún momento de esta Legislatura Bildu ha condenado la violencia ni las agresiones que hemos sufrido”

“La hipocresía y falsedad del PSOE es infinita. ¿Cuántas veces afirmó Pedro Sánchez que no iba a pactar con Bildu?”

“La palabra de Andueza es como la de Sánchez, no vale de nada”

“En Alemania, un partido político como Bildu estaría prohibido”

“El PP debe ser relevante y tener un buen resultado”

“El PNV ha engordado a Bildu y ha permitido su blanqueamiento”

“No puede ser que en la sanidad vasca no puedan entrar médicos porque no saben euskera o que el tener conocimientos del idioma tenga más peso que los estudios”

“El conflicto ha sido un proceso que ha venido desde hace mucho tiempo, en el que se han cometido errores”

“No hemos sabido darle la importancia que tiene España en Euskadi, hemos cedido a la presión nacionalista”

“La cesión permanente al nacionalismo vasco esperando acomodarlo dentro de la democracia española ha sido una estrategia equivocada”

“Si no fuéramos parte de España, no estaríamos en la Unión Europea. Al igual que Cataluña”

“Los independentistas en el País Vasco no llegan al 25%, y aún así, podría ganar Bildu que enarbola la separación de España”

“Ojo al candidato de Bildu, es un ideólogo de los duros”

“En el PNV hay mucho temor porque ven el riesgo de que puedan perder estas elecciones”

“Si Sánchez quiere, gobernará el PSOE con Bildu. Ni el PNV se fía de sus pactos con él”

“Sánchez es un trilero, sabe ocultar su jugada”

“Sánchez tiene que solucionar los problemas a Otegi, al que le importa más los presos que gobernar Euskadi en estos momentos”

