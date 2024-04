Adanero revela a Rojo quién gobernará en el País Vasco y avisa de qué elecciones reventarán a Sánchez

Carlos García Adanero (Toledo, 1967) es jurista y político español. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra y militó en Unión del Pueblo Navarro desde 1986 hasta febrero de 2022. Actualmente, es Diputado en las Cortes Generales en la actual Legislatura, por elPartido Popular.

En su visita a Periodista Digital ha mantenido una afable conversación con Alfonso Rojo en ‘Tiempo de Hablar’. Fiel a su estilo, ha dejado unas frases muy interesantes:

“Sánchez acabará el día que Puigdemont lo decida”

“Cuando le nombras a Begoña, a Sánchez le cambia la cara. Le pone muy nervioso”

“Yo creo que las elecciones vascas las va a ganar Bildu. El precio de blanqueo es esto”

“Bildu no da nada gratis: el precio ha sido el blanqueo y el acercamiento de presos”

“Para Sánchez pesará más lo que pase en Cataluña que lo que ocurra en el País Vasco”

“Puigdemont no va a estar en la oposición”

“Veo más probable una alianza para gobierno entre Junts-Esquerra que un pacto Bildu-PNV”

“Zapatero era malo pero Sánchez es peor, con diferencia”

“Si hay nuevas elecciones generales estoy convencido que Sánchez no gobernaría”

“El blanqueamiento de Bildu va a terminar con España aceptando el relato de dos bandos que enarbolaba ETA”