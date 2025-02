Ayuso alerta ante Ana Rosa que Sánchez la quiere ‘matar’, pero será ella quien acabe con el marido de Begoña

Un presidente “enloquecido por sus fobias” y sin ningún plan. Así ha denunciado Isabel Díaz Ayuso la situación que sufrimos los españoles con Pedro Sánchez y particularmente ella, que ha vuelto a denunciar la campaña de acoso y derribo que impulsa el líder socialista en su contra y que es replicada por las terminales mediáticas sanchistas.

“Cualquier ciudadano que se ponga en mi lugar, entenderá lo que puede significar que el presidente del gobierno abiertamente diga que te va a matar, que quiere acabar contigo. Me quieren destruir”.

La popular ha incidido en cómo la han intentado “deshumanizar” y convertir “en una bestia negra”; algo que ha quedado demostrado este fin de semana en el congreso regional de los socialistas madrileños, en el que los principales rostro del Ejecutivo participaron para atacar e insultarla, en lugar de ensalzar o resaltar las cualidad del ministro Óscar López para intentar ser el gobernante autonómico.

Sin embargo, mientras más arremeten contra ella, mientras más reacios, rancios y virulentos son los ataques e insultos de Sánchez y sus acólitos contra ella, más se crece y fortalece. Así lo demuestran las encuestas y, más importante, las elecciones.

Ayuso gobierna en mayoría absoluta, algo que el líder del PSOE tiene imposible lograr. No necesita humillarse ante sus rivales ni con aquellos que no le ‘dejarían dormir’ ni tampoco prometer un programa de gobierno que no solo incumple sino que hace todo lo contrario a lo prometido: pactos con independentistas, amnistía, concierto catalán, entrega de competencias, colonización de poderes e instituciones, son solo algunas de las cosas que juró que no haría.

Primero López, el nuevo líder de los socialistas madrileños y luego, el propio marido de Begoña, pasarán a engrosar la lista de gente que se ha estrellado contra ese rompeolas llamado Isabel Díaz Ayuso.

