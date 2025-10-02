El ‘capitán araña’ Sánchez abandona a la flotilla y se apresta a encarar un ‘iceberg’ electoral

La flotilla duró lo que un caramelo a la puerta de un colegio.

Pedro Sánchez se parapetó tras una tripulación, más propia de ‘La isla de las tentaciones’, que se creyó el cuento de que una fragata de la Armada les iba a hacer de niñera.

En cuanto Israel advirtió severamente de que no iba a permitir que la charlotada se metiera en sus aguas, el Gobierno reculó, mandó a parar al buque ‘Feroz‘ y acabó hasta por exigir a la tropa de Ada Colau, Ana Alcalde, ‘Barbie Gaza’ y demás integrantes de los barquitos que desistiesen de seguir avanzando.

En Moncloa vieron que lo de esgrimir la bandera de Palestina ya no tenía rédito electoral y optaron por hacerse a un lado.

Sin embargo, el escoramiento de Sánchez puede acabar topándose con otro frente de gran calado.

Y es que en otras aguas, las políticas, el Partido Popular está sopesando adelantar elecciones autonómicas en regiones como Aragón y Extremadura para hacerlas coincidir con los comicios de Castilla y León. Y tampoco conviene perder de vista a Andalucía que pudiera sumarse a la ‘fiesta’.

Ante ese superdomingo electoral, en Ferraz y en La Moncloa ya hacen cábalas y no se descarta la posibilidad de colocar las generales en un 15 de marzo de 2026.

Para hablar de estos y otros asuntos estarán con Alfonso Rojo en el 24×7 de este 2 de octubre de 2025 Carlos Paz y Pedro Gallego.